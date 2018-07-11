Кому нельзя кушать семечки

Семяна подсолнечника имеют много ценных для организма элементов. Но не всем можно есть этот вкусный продукт.

В семенах с магазинных прилавков может содержаться кадмий, который плохо влияет на работу сердца, передает Мicetimes.

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Кроме того, оно имеет негативное влияние на голосовые связки, поэтому певцам лучше не есть семечки подсолнечника.

Если разгрызать семечки зубами – эмаль на передних зубах будет постепенно истончаться. Мелкие чешуйки семян могут застревать между зубами, провоцируя кариес.

Подсолнечник имеет свойство накапливать ядовитый металл кадмий

Если вы съели очень много семян, это может вызвать изжогу и обострение проблем с желудочно-кишечным трактом.

Подсолнечник имеет свойство накапливать выхлопные газы, которые витают в воздухе. В частности, это такой ядовитый металл как кадмий – он разрушает почки и кости человеческого организма.

Но не все свойства семена являются вредными. Какие семечки содержат больше всего пользы для здоровья человека – читайте по ссылке.

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