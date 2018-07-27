Кому нельзя наращивать волосы и чем оно опасно

Не теряет популярности наращивание волос. Однако часто такая процедура подходит не всем, а у тех, кто ее делает, могут возникать побочные эффекты.

Мастер салона красоты Тина Волощенко объясняет, что процедура выполняется только на здоровые волосы, пишет ТСН.

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Основными противопоказаниями являются:

повышенная чувствительность кожи; вегетососудистая дистония; химиотерапия; беременность; употребление сильнодействующих антибиотиков или гормональных препаратов.

Трихологи предупреждают, что последствиями наращивания волос могут быть мигрень, аллергия и облысение.



Кому нельзя наращивать волосы

Все потому, что волосяная луковица рассчитана только на удержание веса собственного волоса. А когда к ней насильно прикрепляют еще прядь волос, то нагрузка увеличивается в три раза.

Под таким непосильным весом чужих локонов луковица вытягивается, а кровеносные сосуды, которые ее питают, деформируются, истончаются и нарушаются обменные процессы. А дальше все зависит от типа волос: либо волосы обламываются у самых корней, или выпадают вместе с луковицей.

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