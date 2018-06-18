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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Кому нельзя пить горячий шоколад

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Кому нельзя пить горячий шоколад
Кому нельзя пить горячий шоколад / unsplash.com

Ученые выяснили, что в горячем шоколаде невероятно много соли. Поэтому при некоторых заболеваниях лучше отказаться от этого вкусного теплого напитка.

Как заявили ученые из Университета Королевы Марии, в одной чашке горячего шоколада столько же соли, сколько в морской воде, передает 7mednews.

Поэтому такой напиток не рекомендуют употреблять людям, у которых есть болезни почек, проблемы с артериальным давлением и другими болезнями, при которых насыщенная солью диета противопоказана.

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Исследователи проанализировали 28 продуктов на содержание соли, в которые вошли шоколад, салатная заправка и бургеры. Они выяснили, что некоторые марки шоколада содержат в 16 раз больше соли от допустимого максимума. Одна порция горячего шоколада может быть опаснее пакета с чипсами.

Воды Атлантического океана содержат 1 грамм соли на 100 миллилитров. И такая же порция соли содержится в порошке для приготовления горячего шоколада. Поскольку чрезмерное потребление соли вредит здоровью сердца, мозга и почек – всем, у кого есть заболевания этих органов, не стоит пить этот напиток.

Но несмотря на это шоколад очень полезен для людей с нарушениями зрения – шоколад в небольшом количестве приносит пользу организму.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle Лечение исследования Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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