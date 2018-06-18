Кому нельзя пить горячий шоколад

Ученые выяснили, что в горячем шоколаде невероятно много соли. Поэтому при некоторых заболеваниях лучше отказаться от этого вкусного теплого напитка.

Как заявили ученые из Университета Королевы Марии, в одной чашке горячего шоколада столько же соли, сколько в морской воде, передает 7mednews.



Поэтому такой напиток не рекомендуют употреблять людям, у которых есть болезни почек, проблемы с артериальным давлением и другими болезнями, при которых насыщенная солью диета противопоказана.

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Исследователи проанализировали 28 продуктов на содержание соли, в которые вошли шоколад, салатная заправка и бургеры. Они выяснили, что некоторые марки шоколада содержат в 16 раз больше соли от допустимого максимума. Одна порция горячего шоколада может быть опаснее пакета с чипсами.



Воды Атлантического океана содержат 1 грамм соли на 100 миллилитров. И такая же порция соли содержится в порошке для приготовления горячего шоколада. Поскольку чрезмерное потребление соли вредит здоровью сердца, мозга и почек – всем, у кого есть заболевания этих органов, не стоит пить этот напиток.



Но несмотря на это шоколад очень полезен для людей с нарушениями зрения – шоколад в небольшом количестве приносит пользу организму.

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