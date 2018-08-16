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Кому нельзя пить смузи

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Кому нельзя пить смузи
Кому нельзя пить смузи / unsplash.com

Ценители здорового образа жизни непременно пьют полезные смузи. Но кому-то вкусные напитки могут навредить.

Густая смесь из ягод, фруктов, орехов, молока и меда считается очень полезной, передает Zdorovia.

Но диетологи предостерегают – коровье молоко, которое часто входит в состав смузи, может навредить организму.

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Большинству населения противопоказаны молочные продукты, которые не усваиваются нормально в организме взрослых людей. Они способны вызвать вздутие живота, диарею,
– отмечают эксперты.

via GIPHY

В частности, не стоит употреблять смузи людям, у которых имеются дерматоз, экзема, повышенное артериальное давление и лишний вес.

Тем, кто страдает ожирением, и склонным к полноте людям вообще лучше отказаться от смузи. В таком случае лучше употреблять цельные фрукты, овощи и орехи. В таком виде усвоение этих продуктов требует от организма гораздо больше энергии, поэтому так вы потеряете больше лишнего веса.

Если у вас имеются такие хронические болезни, как острый гастрит, холецистит (воспаление желчного пузыря), болезнь Крона (хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта), острый панкреатит и язвенная болезнь – забудьте о смузи.

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Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Желудочно-кишечный тракт Профилактика заболеваний Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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