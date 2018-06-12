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Кому перешел дорогу активист Бычко, которого нашли повешенным в лесу на Харьковщине

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Похороны Николая Бычко
Похороны Николая Бычко / kh.depo.ua

Проблемы экологии актуальны сегодня в Украине. Однако интересуются ими только местные активисты наперекор властям.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" заявил Дмитрий Гнап.

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Недалеко от городка Эсхар на Харьковщине нашли тело 24-летнего Николая Бычко. Он занимался общественной деятельностью и активно исследовал местные проблемы экологии. Местные предприятия загрязняли не только речную фауну, но и качество питьевой воды, которую потребляют местные жители.

Однажды он пошел набрать воды для лабораторного анализа, но домой так и не вернулся. Его тело нашли через сутки, повешенное в местном лесу, емкость с водой стояла рядом. Полиция долго не хотела выезжать на место нахождения тела, поэтому открыла уголовное производство по статье "самоубийство".

Микола Бичко
Николай Бычко

По словам Дмитрия Гнапа, жители городка Эсхар подозревают, что к гибели активиста может быть причастен их поселковый голова Анатолий Легкошерст. Вскоре выяснилось, что Бычко выступал против разворовывания средств на ремонт очистных сооружений фирмой AVA Service, учредителем которой является родной брат поселкового головы Легкошерста. Тем не менее, местная полиция сейчас подозреваемым поселкового голову не считает.

"Случаи жестокой расправы с неравнодушными гражданами уже не впервые зафиксировано на Харьковщине. Прошлого года напали на активиста Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха, который обличал дерибан земли в Харькове окружением мэра Кернеса. Его жестоко избили кастетами, нанеся тяжелые травмы. Их имена не известны и сегодня. Зато, буквально через месяц после избиения Булаха, избили его коллегу – активиста Евгения Лисичкина. Никого так и не наказали", – добавил Гнап.

Видео полного выпуска "Право на правду" 12 июня 2018

 

Теги: Новости Украины Новости политики Видеоблоги Новости Харькова
Источник: 24 канал
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