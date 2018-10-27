Кому полезно принимать горячую ванну

Если принимать горячую ванну дважды в неделю – такой релакс поможет подлечить депрессивные расстройства.

Об этом заявили сотрудники Фрайбургского университета, передает Мedikforum.

Они установили, что горячая вода два раза эффективнее, чем физические нагрузки, которые считаются очень полезными при терапии депрессии.

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Немецкие специалисты провели эксперименты, в которых приняли участие 45 человек, в среднем возрасте 48 лет с диагнозом умеренная или тяжелая депрессия.

Половина добровольцев дважды в неделю по часу принимали горячую ванну в дневное время (40 градусов по Цельсию), остальные участники дважды в неделю занималась аэробикой по 40-45 минут.

Результат оказался очень интересным. В группе, которая принимала горячую ванну, наблюдалось существенное улучшение психического состояния участников.

Горячие ванны помогают подлечить депрессивные расстройства

Во время исследования они использовали стандартную шкалу Гамильтона, которая помогает оценивать тяжесть симптомов депрессии. Согласно ей, у людей, которые принимали ванну, показатели депрессии снизились на 6 пунктов. В группе аэробики показатели снизились лишь на 3 пункта.

Такой вид терапии – легкодоступный метод клинически релевантного улучшения состояния при депрессивном расстройстве, что достигается в течение двух недель,

– резюмировали ученые.

Вывод ученых: Горячие ванны в дневное время помогают восстановить нормальный суточный температурный ритм, который часто нарушен у людей с депрессией.

Что такое депрессия?

Это заболевание, которое характеризуется постоянным состоянием грусти и печали (не менее двух недель). Во время депрессии человек теряет интерес к любой работе, которая обычно приносила удовольствие, а также возникает неспособность делать повседневные дела. Просто плохое настроение один раз в месяц с весомой или без на то причиной нельзя сразу называть депрессией.

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