Кому принадлежит Крым: спортсмен дал чуть ли не лучший ответ на этот вопрос

Кикбоксер и бывший воин Военно-морских сил Украины Павел "Кайман" Журавлев считает, что Крым де-юре является украинским, а де-факто – российский, и с этим ничего не поделаешь, поскольку для Кремля это вопрос стал приноровым, поэтому он и наращивает здесь свою мощь. Украина же, со своей стороны, его военным путем не вернет, поэтому Киеву остается только создать кардинально другие условия для жизни.

Об этом он рассказал в комментарии изданию "Трибуна".

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"Когда возвращаюсь в Крым, то вижу, что есть люди, которые просто доносят свою точку зрения, а есть такие, которые только кричат и спорят. У меня же есть друзья как с проукраинской, так и с непроукраинской позицией. Я не имею права давать им оценку. Что является главным для обычного человека? Накормленные дети, социальный пакет и чтобы не стреляли. Предъявлять что-то сложно, люди потерялись. Они не понимают, где их родина", – отметил спортсмен.

По его убеждению, большинство людей на полуострове вообще родились в СССР, а после его распада не все были довольны, что оказались в Украине – "жили с этой мыслью, а сейчас достали ее из подсознания".

"У меня с такими нет контакта. Другие говорят, что просто не хотят жить в Украине – им не близок украинский язык, но они не хотят никого убивать. Приходится принимать аргументы. За все время Украина не сделала ничего, чтобы эти люди изменили свое мнение. Какие могут быть претензии? Претензии могут быть только к людям в погонах", – подчеркивает кикбоксер.

Также Павел Журавлев прояснил вечный вопрос, который так любят журналисты задавать спортсменам, особенно Александру Усику – говорится о "Чей Крым?".

Понимаю, почему ему (Усику – 24 канал) задают такой вопрос. Журналисты хотят сделать хайп. Усика достали уже этим вопросом, и в любом ответе находят скандал. А к такому ответу нельзя придраться. Но на фоне последних событий ему могут задавать другой вопрос: "Церковь Киевского или Московского патриархата?" Но если считаете, что Крым – украинский, то сядьте и езжайте туда. Какая там валюта? Какие законы действуют? Так чей сейчас Крым?

– подчеркнул спортсмен.

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По его словам, полуостров де-юре является украинским, а де-факто – российский.

"Я не вижу вариантов, чтобы в ближайшее время что-то изменилось. Для России этот вопрос – принципиальный. Там наращивают военную группировку, устанавливают новую систему оборудования для обороны. Я могу сказать, что Крым аннексирован. Там работают законы Российской Федерации", – добавляет уроженец полуострова.

Также боец сообщил, часто бывает в Крыму и видит, что там есть немало таких, кто категорически выступает против Украины.

Что делать? Военным решением его не взять. Только создать кардинально другие условия для жизни на материке. Чтобы люди сами захотели вернуться. Для меня очень важно, что есть безвиз. Но для людей, живущих за 70 долларов пенсии в месяц, он – не нужен. Для них важен счет за коммуналку. Я понимаю, что она может быть такой в цене – надо выровнять рынок энергетики и недвижимости, но тогда и зарплаты надо сделать соответствующими,

– подытожил Павел Журавлев.

Напомним, Павел Журавлев также поделился мнением относительно атаки России на Украину вблизи Керченского пролива. Дело в том, что он служил в Военно-морских силах и является выпускником Академии имени Нахимова в Севастополе, а потому всех тех моряков с обеих сторон баррикад знает очень хорошо.