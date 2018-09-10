Кому стоит проходить 10 тысяч шагов ежедневно: объясняет тренер

Фитнес-инструкторы убеждают в том, что каждый день нужно проходить минимум 10 тысяч шагов. Но не всем необходимо достигать эту метку.

Александра Голованова, сертифицированный инструктор по скандинавской ходьбе, объясняет почему и кому не стоит достигать 10 тысяч шагов, пишет Cosmo.

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Теория о 10 тысячах шагов заключается в том, что, пройдя ежедневно это количество шагов, нормализуется работа сердечно-сосудистой системы и поддерживается мышечный тонус. В зависимости от шага, это примерно от 5 до 8 километров.

Однако фитнес-тренер отметила, что нет никаких исследований, подтверждающих пользу 10 тысяч шагов на здоровье человека. Все потому, что норма шагов ежедневно для каждого человека индивидуальна.

Если же человек решил кардинально изменить образ жизни и начать больше двигаться, то не стоит сразу гнаться за большими цифрами на шагомере. Увеличивайте дистанцию ​​плавно, постепенно добавляйте по 500-1000 шагов, пока не начнете ходить по 10 тысяч шагов в день.

Александра Голованова отмечает, что если вы хотите похудеть, то вам необходимо проходить это расстояние со скоростью 6-6,5 км/ч.

Чтобы похудеть ходите со скоростью 6-6,5 км/ч

Можно заниматься в зале или прогуливаться по парку или от работы до дома. К тому же, пешие прогулки помогают укрепить не только физическое здоровье, но и психическое. Также во время работы или учебы ищите любую возможность провести время активно.

Для отслеживания шагов может подойти шагомер или фитнес-браслет с приложением в телефоне. Для долгих пеших прогулок выбирайте правильную и удобную обувь.

Фитнес-тренер заключает: активность в 10 тысяч шагов в день хорошо влияет на здоровье человека, но убиваться из-за этой цифры не стоит.

Гуляйте на природе

К слову, пешком на работу и обратно, постоянные ежедневные прогулки – это минимум затраченного времени и больше пользы для организма. Ходьба считается одним из самых безопасных видов фитнеса.

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