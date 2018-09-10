10:27
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
20°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Кому стоит проходить 10 тысяч шагов ежедневно: объясняет тренер

339 Читати новину українською
Кому стоит проходить 10 тысяч шагов в день
Кому стоит проходить 10 тысяч шагов в день / gaiam.com

Фитнес-инструкторы убеждают в том, что каждый день нужно проходить минимум 10 тысяч шагов. Но не всем необходимо достигать эту метку.

Александра Голованова, сертифицированный инструктор по скандинавской ходьбе, объясняет почему и кому не стоит достигать 10 тысяч шагов, пишет Cosmo.

Читайте также: Назвали вид спорта, который способен продлить жизнь на 10 лет

Теория о 10 тысячах шагов заключается в том, что, пройдя ежедневно это количество шагов, нормализуется работа сердечно-сосудистой системы и поддерживается мышечный тонус. В зависимости от шага, это примерно от 5 до 8 километров.

via GIPHY

Однако фитнес-тренер отметила, что нет никаких исследований, подтверждающих пользу 10 тысяч шагов на здоровье человека. Все потому, что норма шагов ежедневно для каждого человека индивидуальна.

Если же человек решил кардинально изменить образ жизни и начать больше двигаться, то не стоит сразу гнаться за большими цифрами на шагомере. Увеличивайте дистанцию ​​плавно, постепенно добавляйте по 500-1000 шагов, пока не начнете ходить по 10 тысяч шагов в день.

Александра Голованова отмечает, что если вы хотите похудеть, то вам необходимо проходить это расстояние со скоростью 6-6,5 км/ч.

Щоб схуднути ходіть зі швидкістю 6–6,5 км/год

Чтобы похудеть ходите со скоростью 6-6,5 км/ч

Можно заниматься в зале или прогуливаться по парку или от работы до дома. К тому же, пешие прогулки помогают укрепить не только физическое здоровье, но и психическое. Также во время работы или учебы ищите любую возможность провести время активно.

Для отслеживания шагов может подойти шагомер или фитнес-браслет с приложением в телефоне. Для долгих пеших прогулок выбирайте правильную и удобную обувь.

Фитнес-тренер заключает: активность в 10 тысяч шагов в день хорошо влияет на здоровье человека, но убиваться из-за этой цифры не стоит.

Гуляйте на природі

Гуляйте на природе

К слову, пешком на работу и обратно, постоянные ежедневные прогулки – это минимум затраченного времени и больше пользы для организма. Ходьба считается одним из самых безопасных видов фитнеса.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого  читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сегодня, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
сегодня, 08:06 Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 сентября, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости
9 сентября, 20:06 Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости
Самые лучшие смартфоны Xiaomi, которые были представлены летом
9 сентября, 20:02 Самые лучшие смартфоны Xiaomi, которые были представлены летом
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук