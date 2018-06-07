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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Николай Давидюк

Кому ухвалення Антикорупційного суду принесе політичні бонуси та як змінить відносини із Заходом

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Що змінить ухвалення Антикорупційного суду?
Що змінить ухвалення Антикорупційного суду? / ТСН

Голосування за Антикорупційний суд та аудитора НАБУ – невипадкове.

Адже допустити невдачу без очевидного успіху чи під очевидний успіх не закласти маленьку "свиню", було б не можливо.

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Але про все попорядку.

Аудитор НАБУ не іноземець явно розчарує Захід в силу потенційної залежності від влади. Але не настільки, щоб погіршувати партнерські відносини із Україною як державою. Адже довгоочікуваний Антикорупційний суд проголосовано.

Зверніть увагу конституційною більшістю, яку досягали різними шляхами та різними політичними і не тільки маневрами.

Перше – це Президент, який усіма силами намагався уникнути ухвалення закону, називаючи його прерогативою то африканських країн, то закликаючи, щоб кожен суд був антикорупційним.

Проте і втрачати відносини із Заходом він точно не хотів. Особливо напередодні президентської виборчої кампанії. Тому у своєму класичному стилі була розіграна карта політичного шантажу.

Проте у фіналі Порошенко намагався не втратити можливість продемонструвати свої політичні м'язи в парламенті показавши конституційну більшість та особисту присутність.

Намагались не залишатись осторонь і окремі політичні лідери, які прагнуть зайняти своє місце в політичній грі. Через що варто виділити і заклики Гриценка, і блоги Вакарчука, і навіть сьогоднішній приїзд Яценюка на фракцію БПП, на якій він і не мав би бути.

Але тим не менше, не стільки сприяти голосуванню, скільки бути причетним уже до практично реалізованого рішення Арсеній Петрович намагався шанс не втратити.

Друге – це ультиматум Гройсмана, який пішов у ва-банк та готовий був піти у відставку у разі негативного рішення, що змусило б депутатів не просто червоніти перед камерами та пояснювати причину провалення, але й йти на дострокові парламентські вибори. Чого явно ніхто робити не хотів. Для депутатів простіше було б підняти ціни на газ для населення, ніж омежувати власні корупційні можливості.

Ультиматум прем'єра змінив розклад інтересів на парламентській політичній шахівниці, коли депутати почали розцінювати Закон про Антикорупційний суд, уже враховуючи власне небажання йти не дострокові вибори.

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Для Гройсмана – це вихід на політичну сцену уже як політика та незалежного гравця. Адже до цього були виключно технократичні заяви про дороги, реформи та децентралізацію. А це уже була політична заява, яка спровокувала, в тому числі, такі довгоочікувані зміни в державні та антикорупційному законодавстві, які, до речі, незліченну кількість разів відкладались владою. І бажання їх реалізовувати явно ні в кого не було.

Хоча варто й сказати, що ризик Гройсмана був великим, але, як показує результат, він того вартував. З іншого боку, прем'єру чи не найлегше було робити такі заяви, враховуючи, що в київській політиці він укріпився тільки останні 3-4 роки. Тому й причетності до старих корупційних схем не мав. Інша справа – депутати, частина з яких із маленькими перервами засідають в будинку на Грушевського чи не з 1991 року.

Третє – це Захід. Переоцінити вплив західних партнерів, мабуть, буде складно. Адже постійні заяви, мотивації  публічні та непублічні лунали щодня і чи не щохвилини. Бажання побачити в Україні реальний старт антикорупційної реформи було надзвичайно сильним, бо від цього залежав результат реалізації ухвалених в останні 4 роки реформ. А це в свою чергу вплине на повернення/не повернення Україною взятих на себе кредитів.

Захід в обличчі Венеціанської комісії, МВФ, окремих неурядових організацій у сплаві інтересів із українським населення змогли протягнути через ВР закон, який багатьом депутатам відверто не подобався, але на який більшість погодилась через шалений суспільний резонанс та неполітичний тиск на вулиці та в медіа.

Найголовніше – наразі варто спостерігати за точністю виконання процедур, швидким запуском створення нової структури та стартом роботи. Дедлайни повинні бути максимально швидкі, хоч і реалістичні. Проте 2019 має стати роком винесення перших справ, гучних, корупційних, публічних. Справ, на які всі так довго чекали.

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Автор: Николай Давидюк
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Антикоррупционный суд Петр Порошенко Верховная Рада Владимир Гройсман Законодательство Арсений Яценюк
Источник: Facebook Микола Давидюк
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