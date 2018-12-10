Кому війна, кому мати рідна: хто в областях отримав зиск від воєнного стану

Прояв військової агресії в Азовському морі в бік українських кораблів знов порушив більш-менш розмірене життя українців, які вже потроху змирились із тим, що на Сході неспокійно, що Крим анексований, що долар вже не 8, а 28. І для багатьох життя іде своїм розміреним ходом. Аж раптом – дежавю.

Черговий акт російської агресії, відкритий, незамаскований, тривога за завтра. І знов – стрибки долара, увага прикута до екранів телевізорів – і новина про запровадження воєнного стану.

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І от, ми вже тиждень прикордонні області живуть у цьому статусі. Здебільшого воєнний стан не вплинув кардинально на життя у цих регіонах, де-не-де встановили блокпости на в'їздах-виїздах, долар повернувся на відправну точку – і це заспокоїло багатьох українців. Але деякі нововведення на місцях відверто дивують.

Найбільше несподіванок виявилося в Одеському регіоні. Там міська рада вирішила віддати військовим у користування табір "Вікторія", в якому рік тому була пожежа та загинули троє маленьких відпочивальниць. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради.

У першу чергу такі новини шокували батьків загиблих дітей, адже досі у кримінальній справі щодо пожежі не встановлені винуватці, а головне – причини загоряння. Табір досі під арештом. Там досі зберігаються речові докази, які можуть зіграти вирішальну роль у справі. Чи можна там розміщувати військових?

За словами адвоката постраждалої родини, на виконком виносилися з десяток різних об’єктів, але обрали саме "Вікторію". А ще воєнний стан та необхідність розмістити військових у згорілому таборі, став аргументом для міської ради у черговому засіданні по "Вікторії", її представники виступили із клопотанням зняти арешт. І суд цей арешт зняв.

І ще кілька цікавих воєнстанівських новин із південного регіону. На початку тижня його відвідав прокурор Луценко та зробив там кілька гучних заяв та анонсував кілька вражаючих новвведень.

Одне із них – заборона грального бізнесу в Одеському регіоні на час воєнного стану. Ні, ми не помилилися. Це промовив сам генеральний прокурор. Може, варто нагадати йому, що гральний бізнес в принципі в нашій країні заборонений, незалежно воєнний стан чи ні?

І до речі, а чому не стосується таке обмеження Києва чи Полтави? Чи не бачить наш генеральний прокурор, що гральний бізнес квітне й процвітає на кожному кроці по країні, а будь-яке більш-менш пристойне приміщення перетворюється на гральні зали? Спеціально для Юрія Луценка незабаром редакція програми "ЦРУ" презентує розслідування, в якому ми покажемо, як в нашій країні вільно працює заборонений гральний бізнес.

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Але повернемось до несподіванок, викликаних воєнним станом. Знову Одеса. На тому тижні там сталися чергові сутички через скандальну забудову на Гагаринському плато, яку виконує наближена до Труханова компанія "Будова". Місцеві мешканці і раніше виступали проти цього будівництва та блоквали дорогу, аби на майданчик не проїжджала будівельна техніка. Поліції до того факту раніше діла не було – блокують, то нехай собі блокують. Але ж – воєнний стан на порозі. 28 листопада правоохоронці розігнали мітингарів та навіть затримали одного з них.

А вже наступного дня, 29 листопада, мешканці Гагарінського плато за підтримки активістів "Національного корпусу" взяли в облогу будівельний майданчик. І отут почалася масова потасовка. Дійшло до кийків та газових балончиків. Учасників бійки розганяла поліція. Ці події збіглися у часі ще й із нападом на Анатолія Гриценка в Одесі.

А якщо повернутися до питання законності будівництва на гагарінському плато? Мітингарів розігнали, то тепер в будівельників вільна дорога? Кому-кому, а їм воєнний стан в такому разі лише зіграв на руку!

Та не тут-то й було. На позачерговій нараді в Одесі з приводу запровадження воєнного стану генеральний прокурор Луценко вирішив питання кардинально – зупинити на місяць усі будівельні майданчики в Одесі – законні-незаконні, байдуже, і дозволити розпочинати роботу лише після ретельної перевірки документів. Цікава пропозиція – в стилі Юрія Віталійовича.

Ну, і несправедливо було б не згадати про інші області. Там цікавинок поменше, хоча теж є про що згадати. Приміром у запорізькому регіоні заборонили полювання – ну хоч справді буде звірям передишка. На Харківщині, уявляєте, ввели заборону на фейєрверки. А те, що фейєрверки у нас заборонені із початком АТО і це ніхто не відміняв до сьогодні – всі вже забули?

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Спокійного нам усім воєнного стану. Зберігаємо спокій, не втрачаємо пильності та змінюємо країну на краще. Я нагадую, ви можете писати нам на електронну пошту [email protected]