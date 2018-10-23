Кому война, а кому мать родная: в Киеве россияне с украинцами делят азовскую рыбу

В Киеве собрались делегации Украины и России на 30-ю комиссию по вопросам рыбоводства в Азовськом море.

Сегодня, 23 октября, состоялось первое заседание.

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Оно проходило в неформальной обстановке, но было прервано перепалкой между членами украинской делегации.

Рыбакам-предпринимателям, выгодно сотрудничество с оккупантами, другие же возмущаются. На конференции не учитывается оккупация Крыма, незаконный захват украинских кораблей и похищения рыбаков.

Как сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Facebook, собрались делегации под Киевом в гостинично-ресторанном комплексе ONOVO Dendra Hotel. В программе предусмотрены совместные обеды и ужины.

И в Киеве, и не в Киеве (неудобно для демонстрантов и как их – пикетчиков, прости господи). Это гостинично-ресторанный комплекс, известный как "Казацкий Стан", что теперь называется ONOVO Dendra Hotel (18-й км Бориспольского шоссе, 500 метров от метро "Бориспольская"),

– написал Андрей Клименко.

Напомним, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся к портам Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.