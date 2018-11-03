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      Кто и зачем "душит" бизнес в Киеве?

      632
      Причина обыска в ТОЦ – давление на владельцев
      Причина обыска в ТОЦ – давление на владельцев / Nashbryansk

      Так, дорогие ребята, я уже немного в бешенстве. Недавно узнал, что в ТОЦ Silver Breeze был обыск.

      Я, конечно, не знаком с владельцами, но мой товарищ работает там в офисе одной международной компании. По его информации, причиной обыска является давление на владельцев ТОЦ – иностранных инвесторов. Кто бы сомневался?!

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      Вот объясните мне, зачем в стране проводятся всякие рейтинги Doing Business, зачем создаются органы по привлечению инвестиций, когда в то же самое время отдельные представители государственных органов практикуют старые методы "отжимания" денег с "импортных"? И, простите, что за налоговая милиция?

      Их уже второй президент подряд обещает отменить, как структуру! Или третий? Ющенко обещал, что налоговой милиции у нас не будет и был десять раз прав. Янукович и Порошенко тоже сходились в отношении к этой проблеме (редкий случай совпадения, но слишком очевидно), а в результате что?

      Премьер прожимает второй раз уже ужесточение по борьбе с "наездами" на бизнес – закон про запрет "маски-шоу", Верховная Рада поддерживает, президент одобряет, а они снова живут и поедают окружающих? Что происходит вообще? Их можно отменить на уровне закона или только "дустом"?

      Товарищ рассказывает, что все арендаторы Silver Breeze, – а среди них большинство иностранные компании и представительства, – платят аренду только по безналу, никаких конвертов с дополнительной оплатой, никаких сборов на откуп от проверяющих. Все чисто и прозрачно.

      Тогда, зачем вот это все? Рейдернуть бизнес-центр? Ребята, вы так доиграетесь до плохого финиша во всей стране. Первое – мы теряем работающих налогоплательщиков. Второе – теряем репутацию. А это очень вредно для интересов государства. Которые важнее наших частных интересов, правда?

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Деньги Публикации Бизнес Офисные центры Финансы
      Источник: Кирилл Сазонов
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