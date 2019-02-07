Комунальний тероризм: "ДНР" тоне у смітті, а для опалення не вистачає... вугілля!

Останніми роками українці чомусь почали вважати Київ містом, де постійно відбуваються комунальні колапси: то міст "втомиться", то автівки під землю провалються... Але, повірте, у столиці все добре. Якщо порівнювати з Донецьком, де до війни була ледве не найкраща в країні інфраструктура.

Ще у 2013-му мешканці шахтарської столиці не знали ніякого горя з перебоями у постачанні води, світла, з неприбраним снігом та іншими проблемами, які наразі стали буденністю. У менших містах ситуація взагалі дика.

Так, лише з початку цієї зими, виявилося, що чистити вулиці від опадів та вивозити сміття немає техніки та немає кому. Опалення коштує дорожче, ніж в Україні, а температури повітря в оселях подекуди нижчі 20 градусів. Про водопостачання й говорити нема чого, адже з ним також виникли негаразди через відсутність грошей на ремонт труб.

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"Влада" ж у "ДНР" настільки маріонеточна та совкова, що про вирішення проблем мова не йде і близько. Подивившись, як за п'ять років окупації у містах почали у прямому сенсі руйнуватися будинки та цехи підприємств, ватажки окупантів загнали комунальників на "закрите засідання міжвідомчого штабу". Впродовж кількох годин 44 терористи розмовляли про трабли та доповідали про реальну ситуацію. І цього не покажуть по ТБ, адже пропагандистів пустили лише на п'ять хвилин на зйомки картинки, щоб розповісти як "республіканські діячі" підіймають "державу" з колін.

Але ж нам відомо, що відбувалося на цьому зльоті колаборантів. Суцільне бла-бла-бла з бажанням покарати за всі біди хоч когось. Але Україну, як не дивно, ні в чому не звинувачували, адже не диверсанти ЗСУ та не "правосеки" розпродавали прибиральну техніку вартістю у мільйони гривень. Не вони поцупили мішки із грошима, які виділяли росіяни на ремонти інфраструктури та хоч якесь підтримання порядку.

У ході нудного засідання члени "відомства", яке гордо назване "міжвідомчим штабом по підготовці до опалювального сезону 2018-2019 років", так звані "чиновники" визнавали, що сміття з міст не вивозять не через блокаду режимом Порошенка, а через відсутність автівок, їх поломки та нестачі палива. Крім того, виявилося, що з комунальних підприємств багатьох міст просто звільнилися всі водіі. Хто ж міг подумати, що працювати на 3 тисячі рублів вони довго не захочуть, особливо якщо взагалі не платити їм ніяких грошей.

Але це тільки початок. Виявляється, що у Донецьку, шахтарському місті, котельні не можуть працювати на повну через відсутність вугілля. Коли сєпари у 2014-му році волали про те, як Київ закриє шахти, чи могли вони подумати, що у 2018-му їм не вистачатиме "чорного золота" для обігріву власних осель? Але шахти закрили росіяни, а вартість вугілля лише у січні цього року зросла удвічі. І запасів ніяких ніде немає, оскільки з шахт повивозили майже все добуте. За безцінок – у Росію. Виправити ситуацію не можна аж ніяк, то ж, схоже, замерзати доводиться сєпарні. Шкода, що серед мешканців "ДНР" є ще й нормальні люди, які не звали до себе "русский мир"...

Багато казали й про зупинки транспорту, про кригу на трамвайних коліях, яку ніхто не збирається видаляти... Але ж, звісно, ніяких висновків не зробили. Лише назвали винних у тому, що Донецьк тоне у смітті – ТОВ "Екологічна компанія "Громада". Звісно, приватна. І керівників цього підприємства вирішили звільнити із формулюванням "за саботаж". Це фактично означає віджимання фірми. Можна було б подумати, що лише заради цього й збирались, але це не так. Просто так званий "голова "ДНР" Пушилін сказав, що треба створити ілюзію діяльності щодо вирішення нагальних комунальних проблем.

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