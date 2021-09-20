Конь разбил стеклянную остановку в Харькове: видео инцидента
Источник:телеграм-канал ХС
В Харькове 18 августа разбилась стеклянная остановка общественного транспорта. Это произошло, когда в нее врезался напуганный конь
Этот момент смог снять видеорегистратор автомобиля, который туда подъезжал. Впоследствии его обнародовали в местных телеграм-каналах.
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Резко развернулся
На кадрах видно, что 2 всадника хотели проехать на лошадях позади остановки общественного транспорта. Однако впоследствии животное, которое шло впереди чего-то испугалось и начало разворачиваться.
Тогда конь задел стекло остановки и оно рассыпалось на мелкие кусочки. Следует отметить, что в этот момент 2 лошадей испугались еще больше. Newsroom сообщает, что это произошло на проспекте Науки неподалеку от Института низких температур.
Конь разбил стеклянную остановку в Харькове: смотрите видео телеграма ХС
Другое разрушение остановки в городе
13 января также сообщили, что в Харькове разбили стеклянную остановку. Однако тогда это сделал трамвай, который убирал снег с пути.
Ковш снегоочистительной техники прямо во время движения задел стекло остановки. К счастью, там в этот момент не было людей и никто не пострадал.