Конь разбил стеклянную остановку в Харькове: видео инцидента

В Харькове 18 августа разбилась стеклянная остановка общественного транспорта. Это произошло, когда в нее врезался напуганный конь

Этот момент смог снять видеорегистратор автомобиля, который туда подъезжал. Впоследствии его обнародовали в местных телеграм-каналах.

ДТП с лошадью В Яремче байкер врезался в другой мотоцикл и сбил лошадь: видео

Резко развернулся

На кадрах видно, что 2 всадника хотели проехать на лошадях позади остановки общественного транспорта. Однако впоследствии животное, которое шло впереди чего-то испугалось и начало разворачиваться.

Тогда конь задел стекло остановки и оно рассыпалось на мелкие кусочки. Следует отметить, что в этот момент 2 лошадей испугались еще больше. Newsroom сообщает, что это произошло на проспекте Науки неподалеку от Института низких температур.

Конь разбил стеклянную остановку в Харькове: смотрите видео телеграма ХС

Другое разрушение остановки в городе

13 января также сообщили, что в Харькове разбили стеклянную остановку. Однако тогда это сделал трамвай, который убирал снег с пути.

Ковш снегоочистительной техники прямо во время движения задел стекло остановки. К счастью, там в этот момент не было людей и никто не пострадал.