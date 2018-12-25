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      Конца бюджетному конфликту не видно: к чему приведет "паралич" правительства в США

      93 Читати новину українською
      Правительство США частично остановило свою работу
      Правительство США частично остановило свою работу / Фото из открытых источников

      Если вам кажется, что 2018 год был очень сложным или слишком уж насыщенным событиями, то вы ошибаетесь. Следующий, 2019 год, обещает удивить еще больше, по крайней мере в США.

      Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

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      По его словам, экономика США перешла к состоянию свободного падения. На фондовом рынке декабрь 2018-го стал худшим за период от 1987 года. Даже во время кризиса 2008 года в декабре все было не так плохо, как сейчас.

      Недавно министр финансов США Стивен Мнучин собрал на экстренное заседание руководителей главных банков страны: Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo. Главная цель встречи – успокоить их, а дополнительная – успокоиться самому и успокоить население,
      – отметил Яковина.

      И добавил, что не знает, сработает ли это. Ведь Мнучин, как и некоторые его коллеги из администрации Трампа, является мошенником. Десять лет назад в Калифорнии проводилось расследование, и банк, в котором нынешний министр был начальником, был вынужден заплатить 89 миллионов долларов штрафов за махинации с "ипотечными" страховками.

      Стівен Мнучін
      Стивен Мнучин

      Журналист заверил, что внутри самой Администрации Трампа сейчас планируется ряд срочных совещаний экономического блока: будут искать возможность спасти экономику. "Команда невероятно жадных и глупых аферистов под руководством Дональда Трампа должна спасти мир. Как вы думаете, получится у них? Я думаю, что нет", – убежден Яковина.

      Дональд Трамп
      Дональд Трамп

      Он также добавил, что правительство США частично остановило свою работу из-за того, что чиновники так и не договорились с президентом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Демократы не готовы выделить средства на этот проект, а Трамп без этого не хочет подписывать бюджет.

      Как вы думаете, к чему приведет паралич правительства в момент экономического коллапса и внешнеполитического кризиса? Правильно: к еще более страшному коллапсу. Кстати, конца и края бюджетному конфликту даже не видно на горизонте. Там все очень плохо,
      – уверен журналист.

      По его мнению, все вместе это ведет к страшному недовольству тех людей, которые привели Трампа к власти. В эту коалицию входят очень богатые и влиятельные бизнесмены, которые дают деньги злобным и циничным консервативным СМИ и политологам, которые, в свою очередь, промывают мозги многочисленным и бестолковым жителям маленьких городов и сельской местности.

      Смотрите видео полного выпуска "Безумный мир" за 24 декабря 2018 года

       

      Теги: Дональд Трамп Новости США Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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