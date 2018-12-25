Конца бюджетному конфликту не видно: к чему приведет "паралич" правительства в США

Если вам кажется, что 2018 год был очень сложным или слишком уж насыщенным событиями, то вы ошибаетесь. Следующий, 2019 год, обещает удивить еще больше, по крайней мере в США.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

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По его словам, экономика США перешла к состоянию свободного падения. На фондовом рынке декабрь 2018-го стал худшим за период от 1987 года. Даже во время кризиса 2008 года в декабре все было не так плохо, как сейчас.

Недавно министр финансов США Стивен Мнучин собрал на экстренное заседание руководителей главных банков страны: Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo. Главная цель встречи – успокоить их, а дополнительная – успокоиться самому и успокоить население,

– отметил Яковина.

И добавил, что не знает, сработает ли это. Ведь Мнучин, как и некоторые его коллеги из администрации Трампа, является мошенником. Десять лет назад в Калифорнии проводилось расследование, и банк, в котором нынешний министр был начальником, был вынужден заплатить 89 миллионов долларов штрафов за махинации с "ипотечными" страховками.



Стивен Мнучин

Журналист заверил, что внутри самой Администрации Трампа сейчас планируется ряд срочных совещаний экономического блока: будут искать возможность спасти экономику. "Команда невероятно жадных и глупых аферистов под руководством Дональда Трампа должна спасти мир. Как вы думаете, получится у них? Я думаю, что нет", – убежден Яковина.



Дональд Трамп

Он также добавил, что правительство США частично остановило свою работу из-за того, что чиновники так и не договорились с президентом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Демократы не готовы выделить средства на этот проект, а Трамп без этого не хочет подписывать бюджет.

Как вы думаете, к чему приведет паралич правительства в момент экономического коллапса и внешнеполитического кризиса? Правильно: к еще более страшному коллапсу. Кстати, конца и края бюджетному конфликту даже не видно на горизонте. Там все очень плохо,

– уверен журналист.

По его мнению, все вместе это ведет к страшному недовольству тех людей, которые привели Трампа к власти. В эту коалицию входят очень богатые и влиятельные бизнесмены, которые дают деньги злобным и циничным консервативным СМИ и политологам, которые, в свою очередь, промывают мозги многочисленным и бестолковым жителям маленьких городов и сельской местности.

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