Концерт Imagine Dragons в Киеве: солист группы на сцене поднял флаг Украины
Известная американская группа Imagine Dragons сегодня, 31 августа, начала свой грандиозный концерт в Киеве на НСК "Олимпийский".
Солист группы Дэн Рейнольдс поразил десятки украинских фанатов тем, что во время исполнения песни поднял на сцене флаг Украины.
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В это время Imagine Dragons исполняли хитовую песню "it's time".
Imagine Dragons / 24 канал
Imagine Dragons / 24 канал
Imagine Dragons / 24 канал
Imagine Dragons / 24 канал
Imagine Dragons / 24 канал
Источник: 24 Канал
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