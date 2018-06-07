Концерт Макса Барских в Испании остановила полиция: неожиданная причина

Популярный певец Макс Барских стал причиной правонарушения. Поэтому его выступление на испанском острове Ибица остановила полиция.

Певец Макс Барских имеет значительную популярность. Кроме украинцев, его музыку любят и за рубежом. Поэтому во время гастролей артист посещает много государств, где на него ждут толпы поклонников. Не отказывается Макс Барских и от выступлений на частных вечеринках.

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Так, одно из закрытых выступлений надолго запомнится украинцу. На испанском острове Ибица вечеринку с участием Макса Барских остановила местная полиция. Причиной этого стало нарушение закона, сообщает ТСН.

Поклонники Макса Барских настолько взволнованно встретили артиста, что на протяжении всего выступления восторженно кричали. Организаторы не учли, что могут нарушить установленные нормы. Затем на шум приехали правоохранители, которые остановили концерт из-за нарушения закона о соблюдении тишины в общественных местах. Согласно документу, за превышение допустимого уровня шума виновники должны понести административное наказание. Организаторы вечеринки оплатили штраф, однако не смогли восстановить выступление Макса Барских.