Концерт "Океан Эльзы" в Киеве: Святослав Вакарчук сделал важный анонс к своему выступлению

До долгожданного концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве остались 2 недели. Поэтому Святослав Вакарчук анонсировал еще коллектив, который выступит на сцене НСК "Олимпийский" 24 августа.

Соответствующая информация появилась на официальной странице "Океан Эльзы" в Facebook.

Согласно анонсу, перед выступлением популярной группы меломаны смогут насладиться яркими песнями "ДахиБрахи". Именно эти талантливые музыканты стали специально приглашенными гостями мероприятия.

Мы рады выступать на одной сцене с уникальным музыкальным коллективом, который уже стал одним из символов Украины в мире. Я очень люблю их творчество. Их выступления, на которых я был – среди лучших моих концертных воспоминаний,

– признался Святослав Вакарчук.

Отметим, что это будет первый концерт "Океана Эльзы" после почти годичного концертной паузы. Состоится он 24 августа на НСК "Олимпийский". Начнут концерт гости мероприятия – группа "ДахаБраха".

Смотрите клип группы "ДахаБраха" на песню "Please do not cry" (видео):

Кто такие "ДахаБраха"?



Это одна из самых популярных и оригинальных групп Украины. Её организатором является Владислав Троицкий. Мужчина в двухтысячных годах сформировал коллектив в творческой атмосфере театра "Дах". В группу вошли талантливые музыканты и фольклористы, которые создали песни в стиле "этно-хаос".



За 14 лет существования коллектив выпустил 4 студийных альбома, которые покорили не только Украину, но и мир. На концерте "Океан Эльзы" музыканты споют как известные композиции, так и новые.