Концерт Олега Винника повлиял на календарь матчей УПЛ

Футбольный поединок "Карпаты" – "Черноморец", который был запланирован 29 июля на стадионе "Черноморец", из-за концерта Олега Винника состоится во Львове.

Причиной такого решения стал концерт украинского певца Олега Винника на стадионе "Черноморец". Автор хитов "Нино" и "Волчица" выступит 28 июля, а матч "Черноморца" и "Карпат" состоится на день позже.

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Также украинская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей 2 тура УПЛ.

28 июля:

"Александрия" – "Заря" (17.00)

"Львов" – "Динамо" (19.30)

29 июля:

"Олимпик" – "Ворскла" (17.00)

"Карпаты" – "Черноморец" (17.00)

"Шахтер" – "Арсенал" (19.30)

"Мариуполь" – "Десна" (19.30)

Напомним, что в новом сезоне УПЛ "Черноморец" официально заменит "Полтаву", которая получила право в переходных матчах играть в чемпионате Украины нового сезона, но затем отказалась от участия в соревнованиях.