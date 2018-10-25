Концерт за 8 гривен: Юрко Юрченко порадовал поклонников группы в Киеве

Группа Yurcash, солистом которого является зажигательный Юрко Юрченко, необычно отметил 14-ый день рождения. Артисты спустились в столичное метро, где сыграли известные всем треки.

Артистов из коллектива Yurcash по праву можно назвать народными, ведь годовщину со дня создания группа отпраздновала с поклонниками. Для этого музыканты выбрали красную ветку киевской подземки. Затем вход на выступление Yurcash стоил всего 8 гривен.

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В течение 45 минут музыкантам удалось дать мини-концерт на 10 станциях метро. Начали Yurcash свой "тур" с "Академгородка", собрав немалую аудиторию поклонников, которые путешествовали подземкой вместе с артистами. Юрко Юрченко исполнил свои известные хиты и спел песни Потапа и Насти Каменских "Чумачечая весна" и Павла Зиброва "Крещатик".

Смотрите выступление Yurcash в столичном метро (видео):

Стоит отметить, что это не единственные выступления, посвященные 14-летию группы. Впоследствии Yurcash отправятся в "прощальный тур" по городам Украины.