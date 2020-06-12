Компании "Alight" создала акцию "Стоп культурный карантин" для того, чтобы хотя бы привлечь внимание. Они не понимали, существуют ли хоть какие-то правила, есть ли хоть какое-то понимание, как их выводить отрасль из карантина.

Пока что это поиски выхода из ситуации, как сделать хоть как-то концерт. Они работали и с концертом группы "Без обмежень", который давно автоконцерт, и с "Green Grey", который устроил концерт на крыше. Это все нужно для психологического уравновешивания работников нашей отрасли. Об этом 24 каналу рассказал СЕО компании "Alight" Владимир Андрусишин.

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Он пояснил, что по закону сейчас могут проводить только сидячие концерты. То есть в ресторанах, концерт-холлах, где люди привязаны к месту. Максимум 1 человек на 5 квадратных метров, в зависимости от зала.

Весь персонал должен быть в масках, должны быть везде антисептики, перчатки. Все общепринятые правила, как для посетителей торговых центров, ресторанов. Все то же самое,

– рассказал Владимир Андрусишин.

"Пока речь о концертах в фан-зонах, где стоячие, еще не идет. Мы приводили очень много примеров европейских стран. На что наш санитарный врач Украины (Виктор Ляшко – 24 канал) сказал: "Вы берете на себя ответственность, что наши люди будут танцевать на своем квадратном метре?", – добавил Андрусишин.

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Он пояснил, что власть пошла на диалог. Теперь все зависит от людей – как работников этой отрасли, так и зрителей. Они должны понимать не только свои права, но и свою ответственность.

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