Кондитер создал мини-мир из сладостей: захватывающие фото
Еда – это не только набор продуктов, которые дают организму человека ощущение сытости, но и замечательный материал для художников. Так, кондитер показал, как с помощью сладостей можно создать собственные театральные сценки.
Все привыкли видеть аппетитные сладости с яркими украшениями. Казалось бы гурманов уже сложно удивить подачей десертов, однако итальянский кондитер Маттео Стучи с легкостью смог бы это сделать.
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Дело в том, что кулинар создает из обычных сладостей удивительные картинки. В своих работах Маттео Стучи показывает мини-вселенную, в которой тоже есть персонажи, которые живут своей жизнью. Результаты он опубликовал в своем блоге, чем уже покорил сеть.