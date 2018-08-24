Кондитер создал мини-мир из сладостей: захватывающие фото

Еда – это не только набор продуктов, которые дают организму человека ощущение сытости, но и замечательный материал для художников. Так, кондитер показал, как с помощью сладостей можно создать собственные театральные сценки.

Все привыкли видеть аппетитные сладости с яркими украшениями. Казалось бы гурманов уже сложно удивить подачей десертов, однако итальянский кондитер Маттео Стучи с легкостью смог бы это сделать.

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Дело в том, что кулинар создает из обычных сладостей удивительные картинки. В своих работах Маттео Стучи показывает мини-вселенную, в которой тоже есть персонажи, которые живут своей жизнью. Результаты он опубликовал в своем блоге, чем уже покорил сеть.

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 31 Лип 2018 р. о 1:21 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 23 Лип 2018 р. о 11:58 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 16 Лип 2018 р. о 11:55 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 2 Лип 2018 р. о 11:54 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 4 Чер 2018 р. о 11:59 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 18 Чер 2018 р. о 11:54 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 21 Тра 2018 р. о 11:58 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 14 Тра 2018 р. о 11:54 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 7 Тра 2018 р. о 11:50 PDT