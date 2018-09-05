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Конец истории, – Ким Кардашян прокомментировала слухи о романе с рэпером Дрейком

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / GettyImages

Недавно сеть взорвалась слухами о том, что светская львица Ким Кардашян изменяет своему мужу рэперу Канье Уэсту и тайно встречается с Дрейком, который живет неподалеку.

 

Поводом для слухов стали слова из двух песен рэпера. Первая – "In My Feelings", в котором тот обращается к Кики: "Кики, ты меня любишь? С кем ты сейчас? Ты говорила, что никогда не бросишь меня. Я хочу тебя, ты нужна мне, и я всегда готов встретиться с тобой". Пишут, что это домашнее прозвище Ким.

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А также в "Sicko Mode" Дрейк поет: "Я проехал вниз по кварталу, повернул направо, выключил свет и заплатил за это". Как отмечают внимательные пользователи сети, маршрут от дома Дрейка до дома Ким такой же самый, о котором он поет.

 

Ким Кардашян опровергла последние новости и лаконично ответила "Этого никогда не было. Конец истории".

 

Теги: LifeStyle Музыка Звездные романы Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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