Конец истории, – Ким Кардашян прокомментировала слухи о романе с рэпером Дрейком
Недавно сеть взорвалась слухами о том, что светская львица Ким Кардашян изменяет своему мужу рэперу Канье Уэсту и тайно встречается с Дрейком, который живет неподалеку.
Поводом для слухов стали слова из двух песен рэпера. Первая – "In My Feelings", в котором тот обращается к Кики: "Кики, ты меня любишь? С кем ты сейчас? Ты говорила, что никогда не бросишь меня. Я хочу тебя, ты нужна мне, и я всегда готов встретиться с тобой". Пишут, что это домашнее прозвище Ким.
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А также в "Sicko Mode" Дрейк поет: "Я проехал вниз по кварталу, повернул направо, выключил свет и заплатил за это". Как отмечают внимательные пользователи сети, маршрут от дома Дрейка до дома Ким такой же самый, о котором он поет.
Ким Кардашян опровергла последние новости и лаконично ответила "Этого никогда не было. Конец истории".