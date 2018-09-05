Конец истории, – Ким Кардашян прокомментировала слухи о романе с рэпером Дрейком

Недавно сеть взорвалась слухами о том, что светская львица Ким Кардашян изменяет своему мужу рэперу Канье Уэсту и тайно встречается с Дрейком, который живет неподалеку.

Поводом для слухов стали слова из двух песен рэпера. Первая – "In My Feelings", в котором тот обращается к Кики: "Кики, ты меня любишь? С кем ты сейчас? Ты говорила, что никогда не бросишь меня. Я хочу тебя, ты нужна мне, и я всегда готов встретиться с тобой". Пишут, что это домашнее прозвище Ким.

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А также в "Sicko Mode" Дрейк поет: "Я проехал вниз по кварталу, повернул направо, выключил свет и заплатил за это". Как отмечают внимательные пользователи сети, маршрут от дома Дрейка до дома Ким такой же самый, о котором он поет.

“I crept down the block,

Made a right,

Cut the lights,

Paid the price.” pic.twitter.com/2D91btFg4T — Tyler Morrison (@tmorrison24) 31 августа 2018 г.

Ким Кардашян опровергла последние новости и лаконично ответила "Этого никогда не было. Конец истории".