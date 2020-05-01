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      Конец эпохи бедности Ахметова: тарифная комиссия НКРЭКУ приняла еще одно лоббистское решение

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      Ринат Ахметов
      Ринат Ахметов / Апостроф

      В четверг, 30 апреля, тарифная комиссия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла еще одно лоббистское решение для роста цены электроэнергии.

      Практически во всех европейских странах днем, когда потребления мало, а солнечной генерации много, то цена на электроэнергию снижается. Но наш тарифный регулятор своим решением сделал так, что в Украине теперь будет полная противоположность, чем на европейских рынках.

      Больше об этом Завышенная цена на электричество будет действовать и в выходные: новое решение в пользу Ахметова

      На графике 1 можно увидеть, как в обеденные часы снижается цена электроэнергии в Болгарии (график на 1 мая). Болгария примечательна тем, что там также много угольной и атомной генерации, то есть в этом она схожа с Украиной. Как видим в дневные часы сегодня электроэнергия более чем в 10 раз дешевле, чем в вечерние или ночные часы.


      Цена на электроэнергию в Болгарии

      На графике 2 – цена электроэнергии в Словакии, Чехии, Венгрии и Румынии. Как видим, в этих странах сегодня в обед электроэнергия в 4-5 раз дешевле, чем в другое время суток, в том числе дешевле, чем ночью.


      Цена электроэнергии в Словакии, Чехии, Венгрии и Румынии

      В Украине после решения НКРЭКУ сегодня в обеденные часы цена на 50% дороже, чем ночью. Что есть полная противоположность ситуации на европейских рынках. И такая ситуация искусственно создана решением НКРЭКУ.

      Напомним Поблагодарите Ахметова: почему тарифы на электроэнергию снова растут

      Решение было принято подло, без публикации проекта решения, без какого-либо публичного обсуждения и с нарушением всех процедур. И все это тянет на статью о превышении властных полномочий и злоупотреблении властью. Докладывал этот вопрос Д. Коваленко, который является фигурантом уголовного производства по Роттердам +.

      А цинизм решения, что это было оформлено как "меры связаные с распространением коронавирусной болезни". Именно так – во время коронавируса надо обязательно для всей страны поднять цену на электроэнергию.

      Похоже, образовался дуэт с Буславец – она ​​останавливает атомные блоки, чтобы доля рынка переходила к Ахметову, а НКРЭКУ поднимает цену, чтобы Ахметов продавал дороже.

      Источник: facebook-страница Виктории Войцицкой

      Автор: Виктория Войцицкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Тарифы Ринат Ахметов Электроэнергия
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