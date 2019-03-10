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      Конец близок, или Россия ускоренно возвращается в СССР

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      Россия катится в бездну
      Россия катится в бездну / Газета.ру

      В России обсуждение закона о "неуважении к властям" совпало с очередным скандалом, в котором замешаны эти самые власти – фирмы виолончелиста Ролдугина – друга президента Путина и родственники чиновников (отмывочная прачечная банка "Тройка-Диалог").

      Здесь можно принимать любые законы, устанавливать любые наказания, вплоть до "больше трех не собираться", но "уважать" коррумпированные власти России во главе с несменяемым кремлевским Бутефликой – Путиным, граждане все равно не будут. И все больше будут протестовать, добиваться смены властей. Примеры – Украина, Армения, Венесуэла (в процессе), Алжир (в процессе).

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      Исход противостояния народа и выступивших против него, требующих "уважения" к себе, властей, обвешанных репрессивным аппаратом, все равно будет не в пользу начальства. Примеры – Российская империя, СССР.

      Российские власти, конечно, не могут остановиться – не могут прекратить обогащаться, понимают, что придется отвечать. Но все же, им бы стоило задуматься, почему в разгульные "нулевые" они не предлагали законов против "неуважения властей", а сегодня, на излете "десятых", они такие законы принимают. Что изменилось во взятой ими в правление стране? Почему такая динамика?

      Чем ближе конец, тем сильнее обострение в России и воспаление в правящих головах.

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      Автор: СерпомПо

      blog_ava
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      Теги: Новости России История Публикации СССР
      Источник: Telegram
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