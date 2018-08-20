Конец европейской дипломатии, или Почему представители ЕС заигрывают с Путиным

Что может быть печальней, нежели вид танцующего европейского министра с диктатором и кровавым реваншистом? Наверное, официальные переговоры главы европейского государства, претендующего на гегемонию в ЕС, с этим самым диктатором и кровавым реваншистом, но не в жестком и бескомпромиссном формате, а в уютной, дружеской обстановке, за бокальчиком вина.

Увы, но 18 августа мы наблюдали не "кровавые танцы" Карин Кнайсль и не рабочую встречу Ангелы Меркель, а черную субботу, ознаменовавшую смерть европейской дипломатии.

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Забавно, но накануне первой за четыре года двухсторонней встречи Путина и Меркель в Германии, от обеих сторон не исходило надежд на разрешение намеченных для обсуждения вопросов. То есть, даже накануне встречи никто не испытывал оптимизма относительно КПД сего действа и, тем не менее, она состоялась, предоставив кремлевской пропаганде предостаточно пищи для того, что бы заговорить об уступчивой Европе и "а кто тут изгой?"

Но все же, один важный вопрос получил свой ответ и касается он газопровода "Северный поток – 2", со строительством которого согласна канцлер Германии, но при условии сохранения транзита через Украину. И, на мой взгляд, это плевок от фрау всем, от Украины до США, и вот почему.

Дело в том, что если "Северный поток – 2" даже и заработает на полную мощность, то она, как таковая, не превысит 55 млрд кубометров в год. В свою очередь через украинскую ГТС прокачивается до 90 млрд (и более) кубометров российского газа в год. То есть, даже при работающем на максимум "Северном потоке – 2" транзит через Украину в любом случае сохранился бы, только упал бы в два раза.

Так за что же ратует Ангела Меркель, так заботящаяся за наш транзит? За то, что мы имели бы и так, даже без ее адвокатских услуг? Но в таком случае она не более чем сотрясла воздух в гостевой резиденции Мезеберг, а не поставила жесткое и бескомпромиссное условие.

Интересен и другой момент в истории с "Северным потоком – 2", который, по сути, одобряет канцлер Германии, а вот США не только критикуют, но и готовы внести этот газопровод в санкционный список. Причем последние громкие заявления президента США Дональда Трампа касались именно этого газопровода.

Так что же, выходит своими танцами вокруг трубы Ангела Меркель выполняет еще более проактивную роль, нежели глава МИД Австрии, кружащая в обнимку с диктатором-реваншистом? Выходит – так.

Уверен, на этой неделе мы услышим еще немало подробностей о субботнем разговоре в Мезеберге, но так же я уверен и в том, что эти подробности не придутся нам по вкусу, как пришлось то белое вино, услужливо поданное томным вечером убийце и преступнику в самом сердце Европы.

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