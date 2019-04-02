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      Конференция "Бизнес и конфликты 2019" Рейдеры. Конкуренты. Теневой рынок

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      Конференция "Бизнес и конфликты 2019" Рейдеры. Конкуренты. Теневой рынок

      11 апреля 2019 года состоится первая конференция из серии мероприятий "Бизнес и конфликты 2019" Рейдеры. Конкуренты. Теневой рынок.

      Мероприятие проводят Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины (АПКБУ) и ОО "Бизнес-Варта" при поддержке Sayenko Kharenko.

      Дата и время проведения: 11 апреля 2019 года, 10:00-13:40

      Место проведения: Hilton Kyiv (м. Киев, бульв. Тараса Шевченко, 30)

      Программа мероприятия и билеты доступны по ссылке.

      Программа Конференции "Бизнес и конфликты 2019: Рейдеры" предусматривает две основные сессии:

      • Корпоративные конфликты и рейдерские атаки (модератор: Сергей Погребной, партнер Sayenko Kharenko)
      • Инструменты защиты в корпоративных конфликтах (модератор: Ольга Матвиива, директор ОО "Бизнес-Караул")

      Среди спикеров мероприятия:

      • Руслан Грицишин, основатель ООО " Павлоградзернопродукт"
      • Василий Доценко, ООО "НЕСТ"
      • Ольга Матвеева, директор ОО " Бизнес-Варта"
      • Ольга Онищук, первый вице-президент Нотариальной палаты Украины
      • Сергей Погребной, партнер Sayenko Kharenko
      • Валерий Романский, генеральный директор КЗШВ "Столичный"
      • Георгий Сажинов, владелец Хорольского молококонсервного комбината детских продуктов
      • Руслан Сидорович, народный депутат Украины
      • Дмитрий Сторожук, первый заместитель Генерального прокурора
      • Елена Сукманова, первый заместитель Министра юстиции Украины

      Во время конференции представители бизнеса поделятся собственным опытом защиты активов от рейдерских атак и расскажут, каких ошибок следует избегать, как можно предотвратить или максимально минимизировать риск рейдерских атак. Участников ждут только практические кейсы из первых уст, откровенные дискуссии о чрезвычайно наболевших и острых тем и открытый диалог с представителями правоохранительных ведомств, судьями и народными депутатами.

      Участие в конференции примут владельцы бизнеса, руководители отдельных подразделений холдингов и корпораций, служб безопасности и юридических департаментов, народные депутаты, судьи Верховного Суда, представители силовых ведомств.

      Рабочие языки мероприятия: украинский и русский.

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      Теги: Новости Киева
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