Конференция "Бизнес и конфликты 2019" Рейдеры. Конкуренты. Теневой рынок
11 апреля 2019 года состоится первая конференция из серии мероприятий "Бизнес и конфликты 2019" Рейдеры. Конкуренты. Теневой рынок.
Мероприятие проводят Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины (АПКБУ) и ОО "Бизнес-Варта" при поддержке Sayenko Kharenko.
Дата и время проведения: 11 апреля 2019 года, 10:00-13:40
Место проведения: Hilton Kyiv (м. Киев, бульв. Тараса Шевченко, 30)
Программа мероприятия и билеты доступны по ссылке.
Программа Конференции "Бизнес и конфликты 2019: Рейдеры" предусматривает две основные сессии:
- Корпоративные конфликты и рейдерские атаки (модератор: Сергей Погребной, партнер Sayenko Kharenko)
- Инструменты защиты в корпоративных конфликтах (модератор: Ольга Матвиива, директор ОО "Бизнес-Караул")
Среди спикеров мероприятия:
- Руслан Грицишин, основатель ООО " Павлоградзернопродукт"
- Василий Доценко, ООО "НЕСТ"
- Ольга Матвеева, директор ОО " Бизнес-Варта"
- Ольга Онищук, первый вице-президент Нотариальной палаты Украины
- Сергей Погребной, партнер Sayenko Kharenko
- Валерий Романский, генеральный директор КЗШВ "Столичный"
- Георгий Сажинов, владелец Хорольского молококонсервного комбината детских продуктов
- Руслан Сидорович, народный депутат Украины
- Дмитрий Сторожук, первый заместитель Генерального прокурора
- Елена Сукманова, первый заместитель Министра юстиции Украины
Во время конференции представители бизнеса поделятся собственным опытом защиты активов от рейдерских атак и расскажут, каких ошибок следует избегать, как можно предотвратить или максимально минимизировать риск рейдерских атак. Участников ждут только практические кейсы из первых уст, откровенные дискуссии о чрезвычайно наболевших и острых тем и открытый диалог с представителями правоохранительных ведомств, судьями и народными депутатами.
Участие в конференции примут владельцы бизнеса, руководители отдельных подразделений холдингов и корпораций, служб безопасности и юридических департаментов, народные депутаты, судьи Верховного Суда, представители силовых ведомств.
Рабочие языки мероприятия: украинский и русский.