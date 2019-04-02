Конференция "Бизнес и конфликты 2019" Рейдеры. Конкуренты. Теневой рынок

11 апреля 2019 года состоится первая конференция из серии мероприятий "Бизнес и конфликты 2019" Рейдеры. Конкуренты. Теневой рынок.

Мероприятие проводят Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины (АПКБУ) и ОО "Бизнес-Варта" при поддержке Sayenko Kharenko.

Дата и время проведения: 11 апреля 2019 года, 10:00-13:40

Место проведения: Hilton Kyiv (м. Киев, бульв. Тараса Шевченко, 30)

Программа мероприятия и билеты доступны по ссылке.

Программа Конференции "Бизнес и конфликты 2019: Рейдеры" предусматривает две основные сессии:

Корпоративные конфликты и рейдерские атаки (модератор: Сергей Погребной, партнер Sayenko Kharenko)

(модератор: Сергей Погребной, партнер Sayenko Kharenko) Инструменты защиты в корпоративных конфликтах (модератор: Ольга Матвиива, директор ОО "Бизнес-Караул")

Среди спикеров мероприятия:

Руслан Грицишин , основатель ООО " Павлоградзернопродукт"

, основатель ООО " Павлоградзернопродукт" Василий Доценко , ООО "НЕСТ"

, ООО "НЕСТ" Ольга Матвеева , директор ОО " Бизнес-Варта"

, директор ОО " Бизнес-Варта" Ольга Онищук, первый вице-президент Нотариальной палаты Украины

первый вице-президент Нотариальной палаты Украины Сергей Погребной, партнер Sayenko Kharenko

партнер Sayenko Kharenko Валерий Романский, генеральный директор КЗШВ "Столичный"

генеральный директор КЗШВ "Столичный" Георгий Сажинов , владелец Хорольского молококонсервного комбината детских продуктов

, владелец Хорольского молококонсервного комбината детских продуктов Руслан Сидорович, народный депутат Украины

народный депутат Украины Дмитрий Сторожук , первый заместитель Генерального прокурора

, первый заместитель Генерального прокурора Елена Сукманова, первый заместитель Министра юстиции Украины

Во время конференции представители бизнеса поделятся собственным опытом защиты активов от рейдерских атак и расскажут, каких ошибок следует избегать, как можно предотвратить или максимально минимизировать риск рейдерских атак. Участников ждут только практические кейсы из первых уст, откровенные дискуссии о чрезвычайно наболевших и острых тем и открытый диалог с представителями правоохранительных ведомств, судьями и народными депутатами.

Участие в конференции примут владельцы бизнеса, руководители отдельных подразделений холдингов и корпораций, служб безопасности и юридических департаментов, народные депутаты, судьи Верховного Суда, представители силовых ведомств.

Рабочие языки мероприятия: украинский и русский.