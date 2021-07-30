Об этом она написала в комментарии к сообщению о ней в сети 30 июля. Она также сообщила, что таки долетела до Турции.
Этот случай В Харькове женщина устроила скандал в самолете, потому что не хотела надевать маску: видео
"Отдыхаю, ем, бухаю"
Женщина сказала, что возмущавшиеся люди сами сидели с опущенными масками. Однако добавила, что это было только в моменты, когда этого не видели члены экипажа.
В Анталии ни один человек не остановил меня за отсутствие маски. В общем, отдыхаю, ем, бухаю,
– написала скандалистка.
Женщина оставила этот комментарий к сообщению в телеграм-канале. В этом мессенджере она подписана ником "Змеище".
Аккаунт женщины, которая устроила скандал в самолете / Фото телеграма "Труха"
Кратко об этом случае
- Женщина устроила скандал на борту самолета из Харькова в Анталию.
- Это случилось, потому что она не хотела надевать защитную маску.
- Однако потом все же это сделала.
- Очевидцы опубликовали видео, где с женщиной ссорились возмущенные пассажиры.
- Они призвали ее извиниться перед пилотом и стюардессами.
- Из-за конфликта вылет перенесли примерно на 30 минут.
Комментарий, который написала скандалистка / Фото телеграма "Труха"