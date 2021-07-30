Об этом она написала в комментарии к сообщению о ней в сети 30 июля. Она также сообщила, что таки долетела до Турции.

Этот случай В Харькове женщина устроила скандал в самолете, потому что не хотела надевать маску: видео

"Отдыхаю, ем, бухаю"

Женщина сказала, что возмущавшиеся люди сами сидели с опущенными масками. Однако добавила, что это было только в моменты, когда этого не видели члены экипажа.

В Анталии ни один человек не остановил меня за отсутствие маски. В общем, отдыхаю, ем, бухаю,

– написала скандалистка.

Женщина оставила этот комментарий к сообщению в телеграм-канале. В этом мессенджере она подписана ником "Змеище".



Аккаунт женщины, которая устроила скандал в самолете / Фото телеграма "Труха"

Кратко об этом случае

Женщина устроила скандал на борту самолета из Харькова в Анталию.

Это случилось, потому что она не хотела надевать защитную маску.

Однако потом все же это сделала.

Очевидцы опубликовали видео, где с женщиной ссорились возмущенные пассажиры.

Они призвали ее извиниться перед пилотом и стюардессами.

Из-за конфликта вылет перенесли примерно на 30 минут.



Комментарий, который написала скандалистка / Фото телеграма "Труха"

Обратите внимание! В Одессе 17 июля один из пассажиров самолета в Анталию категорически отказывался надевать маску. Он называл себя "авторитетом" и на жаргоне просил другого пассажира "обозначиться". Впоследствии его вывели из самолета правоохранители. В этот момент люди аплодировали полиции.