В Харькове на Аральской под домом Владимира Кацубы – бывшего депутата-регионала – произошли столкновения между представителями Нацкорпуса и сторонниками пророссийского блогера Анатолия Шария. Несколько человек получили травмы. Как описывает конфликт полиция и участники – читайте в материале 24 канала.

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Как ситуацию описали в полиции

Полиция Харьковской области 12 июля сообщила , что правоохранители выехали по вызову в Шевченковский район Харькова. Там на улице Аральской они зафиксировали "конфликт между гражданами", из-за которого двое мужчин 22 и 32 лет получили травмы.

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"Конфликт между гражданами" в Харькове на Аральской / Фото Нацкорпуса

К слову, " Общественное " со ссылкой на врача пишет, что за помощью обратились три человека:

У одного из них – ожог глаз ,

У других – ушибы мягких тканей, повреждения от травматического оружия.

Также полицейские обнаружили "разрисованный забор" одного из домов. Производство начали по статье о хулиганстве.



Разрисованный забор в Харькове на Аральской / Фото Нацкорпуса

Позиция Нацкорпуса

На сайте Нацкорпуса сообщили, что именно представители этой организации пришли к дому на Аральской и устроили там акцию. Это, как говорят в организации, дом семьи Кацуба. А эту семью там называют " бывшими регионалами, которые длительное время финансово поддерживают различные сомнительные пророссийские инициативы, в частности партию Шария" .



Нацкорпус пришел к дому Кацуба, которые, мол, финансируют Шария / Фото Нацкорпуса

На видео, которое опубликовал в ютубе Нацкорпус, зафиксировано следующее:

Около 30 человек в масках под возгласы "Слава Украине", "Слава нации – смерть врагам!" пришли к имению Кацубы.

Там были до 15 человек, которых возглавляли представительницы "Партии Шария" Зоя Кускова и Наталья Гордиенко.

Неизвестный мужчина облил зеленкой сторонников Шария из игрушечного пистолета.

Участники акции нарисовали на заборе дома петуха, российский флаг и надпись "Кацуба + Шарий = Россия".



С игрушечного пистолета "шариевцев" обстреляли зеленкой / Скриншот с видео

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Позиция "Партии Шария"

Конфликт развернулся именно вокруг Натальи Гордиенко, которая возглавляет областное отделение "Партии Шария" и, по информации СМИ, принадлежит к семье бывшего депутата из "Партии регионов" Владимира Кацубы.



Сторонников Шария возглавляли женщины – Кускова и Гордиенко / Фото Нацкорпуса

Как пишет " Общественное ", Гордиенко заверила, что во время конфликта представители "Партии Шария" стояли и не совершали никаких действий. А обвинения в "пророссийскости" женщина отвергает :

Мол, семья Кацуба партию не финансирует, а делает это Шарий – за свой счет.

Сам Анатолий Шарий традиционно обвиняет в нападении не только Нацкорпус, но и полицию и Офис Президента. "Там женщин били и стреляли в мирных людей. Как же вам, бл*дям, спится?" – написал он в своем телеграмм-канале.

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