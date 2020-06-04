В селе Жировка, что на Львовщине, произошел инцидент с участием сельского головы Николая Пущака и бывшего бойца Нацгвардии Ярослава Билыка. В результате конфликта нацгвардеец оказался в больнице.

Из-за конфликта с сельским головой нацгвардеец в больнице

Расследование дела под свой личный контроль взял глава львовской ОГА Максим Козицкий, об этом он сообщил в фейсбуке.

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Сегодня (3 июня – 24 канал) в селе Жировка Пустомытовского района произошел инцидент с участием сельского головы этого села Николая Пущака и бывшего солдата Нацгвардии Ярослава Билыка,

– написал Козицкий.

По его словам, в результате "общения" с чиновником у бойца разбит нос и сломана рука.

Глава области призвал полицию быстро и объективно расследовать дело.

Как ситуацию комментирует сельский голова

Пущак якобы стоял возле своего автомобиля, когда через село на бешеной скорости промчалась машина, об этом он написал в фейсбуке. По его словам, он махнул рукой, чтобы водитель остановился, однако его реакция была неадекватной.

Промчавшись, намеренно задели меня, тем самым повредили зеркало собственной машины. Хотели начать драку, вели себя грубо,

– пояснил Пущак.

Сельский голова добавил, что вызвал участкового инспектора и следственно-оперативную группу.