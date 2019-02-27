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      Конфликт из-за языкового закона: НАТО стало на сторону Венгрии в споре с Украиной

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      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / AFP

      Венгрия уже долгое время блокирует важные для Украины встречи с представителями НАТО. Все – из-за языкового закона, который украинская власть приняла осенью 2017 года. Несмотря на поддержку курса Украины в НАТО, Альянс в споре стал на сторону Венгрии.

      Там убеждены, что Украина должна учесть рекомендации Венецианской комиссии к закону об образовании, заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

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      "Союзники действовали солидарно с Венгрией относительно закона Украины об образовании. В Брюссельской декларации и в оценке Годовой программы Украины все члены Альянса призывают Украину в полной мере выполнить рекомендации Венецианской комиссии", — отметила Гетемюллер.

      В чем заключается конфликт между Украиной и Венгрией? Споры между государствами продолжаются уже более года. Они вспыхнули из-за принятого в Украине осенью 2017 года закона об образовании. Одна из статей закона предусматривает, что в Украине дети из семей нацменьшинств смогут учиться на родном языке только в начальной школе. А с 5 класса весь учебный процесс будет проходить на украинском языке, при этом языки нацменьшинств будут преподаваться лишь как предмет.

      Официальный Будапешт увидел нарушения прав венгерского меньшинства в этой статье закона. Поэтому Венгрия взялась блокировать встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО, и делала это неоднократно. Тогда и подавали текст закона на "экспертизу" Венецианской комиссии.

      Украина таки пошла на уступки Венгрии, и Кабмин продлил переходный период для введения "языковой" статьи закона. У детей из нацменьшинств появилось больше времени для перехода на новые правила преподавания предметов, ведь переходный период продлится до 2023 года. Но и такой шаг Венгрию не устраивает. Чтобы "дожать" Украину, венгры блокируют проведение встреч членов Евросоюза и НАТО с участием нашей страны.

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      Так Украина в НАТО не идет из-за Венгрии? Нет, не из-за Венгрии. Грубо, причина по-прежнему - "мы не готовы". Хотя 7 февраля Верховная Рада окончательно закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Для этого требовалось конституционное большинство голосов, "за" проголосовали 334 депутата. 19 февраля президент Порошенко подписал законопроект. Североатлантический Альянс признал стремление Украины к членству в НАТО и призвал украинскую власть продолжить воплощение важных реформ.

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      Теги: языковый вопрос Венгрия НАТО Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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