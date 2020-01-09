Конфликт между Ираном и США: на чью сторону стали влиятельные страны мира

Может показаться, что конфликт на Ближнем Востоке происходит только между США и Ираном на территории Ирака и соседних государств. Но ставки делают во всем мире, потому что спокойствие богатого нефтью региона важно всем крупным игрокам. Кто-то отправляет домой дипломатов, кто выводит часть войск. Кто на какой стороне в драке между американцами и персами, разбирался 24 канал.

Начнем с позиции Евросоюза и НАТО насчет Ближнего Востока. В ЕС традиционно призывают к сдержанности, чтобы дать пространство для дипломатии. Конечно, действия Ирана за пределами страны, но все-таки заставили неповоротливую бюрократическую машину реагировать. 8 января будет проведено специальное заседание Еврокомиссии под руководством ее главы, Урсулы фон дер Ляйен. Соответственно, Совет ЕС по иностранным делам соберется, согласно последней информации, 10-января. Им будет руководить главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что "нужно остановить новый цикл насилия" на Ближнем Востоке.

Отдельно, Европа обеспокоена тем, что Иран отказался от всех 5-ти технических ограничений по ядерной сделке. Теперь, Тегеран там только политически, но угоза уже давно на "искусственном дыхании". Все это было подытожено в совместном заявлении от ФРГ, Франции и Великобритании. Сейчас разные страны прибегли к различным действиям из-за событий в Иране и в Ираке. От остановки миссий к частичному выводу войск. Ниже об этом подробнее.

Совет сотрудничества между ЕС и Ираком, заседание в Брюсселе / ​​photo: Getty Images

Вариант один: приостановка деятельности После убийства Касема Сулеймани, миссия НАТО и армии США в Ираке, которая дроолжна была тренировать местную армию и бороться с терроризмом, была остановлена. Ирак обвинил США в нарушении собственного суверенитета и задействовании армии без разрешения и за пределами мандата. Соединенные Штаты в ответ решили сделать паузу в борьбе против ИГИЛ из-за постоянных атак иранских прокси "Катаиб Хезболла". В то же время, Дональд Трамп планирует просить НАТО о наоборот, еще большем привлеченим на Ближнем Востоке. Основа присутствия НАТО в регионе – тренировочные миссии. И большая часть из примерно 500 солдат тренировочных миссий – канадцы. В свою очередь, Канада тоже объявила о временной приостановке своей активности. Об этом заявил министр обороны страны Харджит Саджан, добавил, что главные задачи – стабильный Ирак и невозможность возрождения "Исламского государства". Сейчас канадцы обеспечивают безопасность миссии и гражданского населения Ирака. Это важно: Ирак просит США уйти из страны, Белый дом призвал "подумать еще раз" На подобный шаг пошли и Нидерланды, согласно заявлению Минобороны. Они работают в Курдистане, где обучают бойцов местных сил Пешмерга и в Багдаде, где голландцы организовывают командные курсы. В Эрбиле служат также и финские силы. Министр обороны страны Антти Кайкконен заявил, что его страна совместно с коалицией пересмотрит дальнейшее участие солдат Суоми в борьбе против ИГИЛ, но планов по выводу войск пока нет. Вариант два: частичный вывод войск Кто решил уменьшить свое присутствие в ИракеИспания, Хорватия, Словения, Словакия, Дания, Латвия, Канада и Германия уже планируют выводить часть контингента из Ирака. Главной базой должен стать Кувейт. Туда, в частности, переедут немцы (30 из 120 солдат), испанцы, латыши, датчане, хорваты. Страна, которая принимает словенцев пока не известна, семь солдат Хорватии поедут домой. Те из немцев, которые остаются, переедут в более спокойный северный регион Ирака. Относительно частичного вывода контингента задумываются и наши соседи поляки, об этом сообщил министр иностранных дел Яцек Чапутович. Кроме этого, Польша планирует призвать союзников ограничить военную активность в регионе. Относительно дипломатических миссий, то пока что Ирак покинула посол Польши, но посольство, расположенное в британской амбасаде, продолжает работать. Эвакуацию дипломатов ЕС пока не рассматривает. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано заявил: "У нас есть делегация... у нас есть гражданская миссия. Мы не собираемся выходить. Мы настроены на дальнейшее привлечение". Он добавил, что все сотрудники дипломатических миссий находятся в безопасности. Читайте еще: Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией: что известно Россия и Китай Кремль на Ближнем ВостокеРоссия пытается утвердить себя как одного из активных игроков на территории Ближнего Востока. Несколько дней назад, Кремль вновь предложил Ираку приобрести в них ракетные системы S-400, которые ранее покупала Турция. Кроме этого, как известно, Россия является важным партнером и союзником Ирана в войне в Сирии, где Москва и Тегеран помогают президенту Башару Асаду удерживать власть. Если США все же выйдут из Ирака, их может легко заменить Россия по сценарию, который был разработан в Сирии. С Ираком же в России в основном военно-техническое сотрудничество. Приобретет ли Ирак эти системы, пока неясно. В Совете Безопасности ООН, Россия и Китай заблокировали предложение США принять резолюцию с осуждением атаки на американское посольство со стороны подконтрольных Ирану подразделений "Катаиб Хезболлы". МИД России выпустило заявление, в котором сказало, что "авантюрный шаг Вашингтона [убийство Сулеймани] чревато серьезными последствиями. Мы считаем его губительным для поиска решения сложных проблем Ближнего Востока и, скорее, способствующим эскалации насилия". Россия позже добавила, что "Сулеймани преданно служил интересам Ирана".

Российская разведка считала генерала способным деятелем и стратегом. Как известно, Сулеймани по крайней мере четыре раза встречался в Москве с Путиным и считается, что привел достаточные аргументы, чтобы РФ вмешалась в сирийский конфликт. С ним же российская армия "решала вопросы на местах". Без Сулеймани, считают в России, будет сложнее договариваться в Сирии, поэтому Россия должна занять "более активную позицию" и стать посредником.

Китайцы же заинтересованы в первую очередь в экономическом сотрудничестве. В Ираке работают граждане КНР от имени Китайского национального нефтяного корпуса (CNPC). Когда ситуация стала напряженной, персонал оттуда частично вывезли. CNPC инвестировал в разработку нефтяных месторождений страны. Ирак – второй после Саудовской Аравии производитель нефти на Ближнем Востоке, он производит 4,6 млн баррелей в день. Нынешняя ситуация создает много рисков для иностранных компаний. Общие инвестиции со стороны Китая в Ближний Восток составляют 123 миллиарда долларов. Впрочем, КНР хочет развивать отношения со всеми силами: Саудами, Эмиратами, Катаром. Постоянный ревизионизм и агрессия по отношению к своим соседям немного отталкивает КНР от слишком близкого сближения с Тегераном. Например, с Саудами китайский флот тоже провел морские учения.

Политически, Пекин становится одной из самых важных сил на Ближнем Востоке, принимая во внимание все более глубокое сотрудничество с Пекином почти всех государств региона. Иран сейчас имеет хорошие отношения с Пекином.



​Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф только в прошлом году четыре раза посещал Поднебесную, даже 31-го декабря заглянул из Москвы / photo: Getty Images

Встречи проходили в рамках трехсторонних военно-морских учений КНР, РФ и Ирана в Оманском заливе и на севере Индийского океана. Иран назвал эти учения "созданием нового треугольника на море", но китайцы были гораздо менее помпезными и отметили, что сотрудничество не выходило за рамки нормы. Ирану Китай нужен гораздо больше, чем наоборот.

Глава МИД Китая Ван И между тем отметил, что "военная операция США нарушает основные нормы международных отношений и усиливает региональное напряжение". Убийство Сулеймани Китай назвал "опрометчивым и импульсивным".

КНР очень обеспокоена политикой США на Ближнем Востоке на фоне непростых переговоров о деэскалации торговой войны между двумя мировыми силами. На короткий срок, считают в Пекине, наступит неопределенность, в которой может происходить активная борьба за власть и передел сфер влияния в регионе. Это уже провоцирует Пекин на более активное военное привлечение, а не только политическое и экономическое.

Китаю, который больше всего ценит стабильность для развития бизнеса, такой поворот событий, конечно, не выгоден. И здесь опять все сводится к нефти: Китай является крупнейшим мировым импортером, Персидский залив – крупнейшим экспортером "черного золота" для КНР. Атака на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии и ликвидация Сулеймани потрясли мир, который зависит от бесперебойных поставок нефти через Ормузский пролив и газопроводы. Все, что нарушает поставки, вредит бизнесу Китая и легитимности Коммунистической партии, считают в Пекине.

Турция

Запутанные отношенияИран на самом деле никогда не был другом Турции, несмотря на довольно успешные попытки Анкары и Тегерана доказать обратное. И это идет от возрастного противостояния персов и османов. Можно сказать, что страны ведут тайную холодную войну друг против друга, а Россия склоняется к сотрудничеству с обеими сторонами. В 2017 году именно эти три страны начали процесс в тогда еще Астане (сейчас Нур-Султан, Казахстан), чтобы попытаться решить конфликт в Сирии. В перспективе, Турция должна стоять рядом с Вашингтоном в качестве союзника по НАТО, который тоже считает Сулеймани террористом. Но отношения США и Анкары сейчас далеки от того, чтобы дружить. С другой стороны, поддерживать Иран тоже важно, пусть он, как и Россия, поддерживает Башара Асада.

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Турция проводит и свои геополитические игры: недавно она провела операцию против курдов в Сирии возле своей границы, которую осудил мир и отправила войска в Ливию на помощь признанному ООН правительствуа в Триполи. Они должны помочь в борьбе с генералом Халифой Хафтаром. Вот только проблема: Россия, Иран, ОАЭ поддерживают именно восточное правительство Хафтара, снова разделение. С генералом стремятся развивать отношения даже европейские страны.

Можно сказать, что Эрдоган желает утвердить Турцию как силу в этом геополитическом театре и хоть немного возродить величие Османской империи. Получается, если честно посмотреть, пока не очень. Турецкие колумнисты шутят, что такие сложные союзнические дилеммы можно решить только с помощью подбрасывания монетки.

На дипломатическом и экономическом фронте, Анкара была и есть громким голосом против иранских санкций. Обе страны помогают политически изолированному среди арабских монархий Катару, который уже говорит, что "никогда этого не забудет". С Дохой на полях исламского саммита в столице Малайзии Куала-Лумпуре, обсуждалась торговля золотом в формате бартера. С Ираном, Турция желает увеличить товарооборот с $9,5 до $30 млрд. К тому же, если Турция пожелает когда-то получить ядерное оружие, то будет смотреть в сторону России или Ирана. Менее вероятно, что обратится в КНДР, но все возможно. 8 января, к Эрдогану из Дамаска прилетел президент России Владимир Путин. Лидеры говорили о Ближнем Востоке, Ливии и открыли "Турецкий поток".



​Президенты Путин и Эрдоган на церемонии открытия "Турецкого потока" / Фото: Getty Images

Президент Турции, Реджеп Эрдоган заявил во время телевизионной беседы, что его страна "против иностранного вмешательства и мы рассматриваем убийство Касема Сулеймани соответственно". По его словам, Турция прилагает много усилий, чтобы снизить напряжение на Ближнем Востоке. Как мы видим, этот регион остается "бочкой с порохом", который может взорваться в любой момент. Интересы и взгляды разных игроков могут быть диаметрально противоположными относительно одних вопросов, но сходиться в других. Это усложняет анализ и прогнозирование даже на краткосрочную перспективу.