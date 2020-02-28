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      Конфликт может перерасти в международное противостояние: реакция ЕС на атаку РФ в Сирии

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      Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал немедленно остановить эскалацию конфликта в Сирии. Там 27 февраля российская авиация атаковала сирийскую провинцию Идлиб, в результате этого погибли по меньшей мере 33 турецких военных.

      Существует риск, что этот конфликт перерастет в международное военное противостояние, отметил Жозеп Боррель в твиттере.

      Важно: Конфликт России и Турции в Сирии: главные новости

      По его словам, обострение конфликта наносит большой вред гражданскому населению и ставит их жизнь под угрозу.

      Сирийский конфликт длится почти 10 лет. В нем вовлечены несколько мощных стран, в частности США, Россия, Иран, Великобритания, Франция, Турция, Саудовская Аравия и Израиль.

      Что известно о конфликте в Сирии?В марте 2011 года в Сирии начался мирный протест против президента Башара Асада. Активисты выступали против безработицы и коррупции в стране. Когда правительство применило к вольнодумцам насилие, протесты распространились по всей стране. Протестующие требовали отставки президента. Насилие стремительно нарастало, а в стране началась гражданская война.

      Сейчас ситуация не ограничивается конфликтом между сторонниками и противниками Асада. К боевым действиям привлечены много групп и стран, каждая из которых имеет свои интересы. Ключевую поддержку правительству оказывают Россия и Иран, а США, Турция и Саудовская Аравия занимают сторону повстанцев.

      Атака России на Турцию в Сирии 27 февраля: главное

      • Российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 военных, еще десятки получили ранения.
      • После атаки России турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада.
      • Президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. На нем решался вопрос реакции на такие действия россиян.
      • В РФ утверждают, что якобы российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бейхун в зоне Идлиб.

      Провинция Идлиб, где произошло нападение: смотрите карту

       

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости политики Атака России на Турцию в Сирии Война в Сирии НАТО Реджеп Эрдоган Война Жертвы Евросоюз авиация
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