Конфликт может перерасти в международное противостояние: реакция ЕС на атаку РФ в Сирии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал немедленно остановить эскалацию конфликта в Сирии. Там 27 февраля российская авиация атаковала сирийскую провинцию Идлиб, в результате этого погибли по меньшей мере 33 турецких военных.

Существует риск, что этот конфликт перерастет в международное военное противостояние, отметил Жозеп Боррель в твиттере.

Важно: Конфликт России и Турции в Сирии: главные новости

По его словам, обострение конфликта наносит большой вред гражданскому населению и ставит их жизнь под угрозу.

(1/2) #Idlib - Ongoing escalation around needs to stop urgently. There is a risk of sliding into a major open international military confrontation. It is also causing unbearable humanitarian suffering and putting civilians in danger. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2020

Сирийский конфликт длится почти 10 лет. В нем вовлечены несколько мощных стран, в частности США, Россия, Иран, Великобритания, Франция, Турция, Саудовская Аравия и Израиль.

Что известно о конфликте в Сирии?В марте 2011 года в Сирии начался мирный протест против президента Башара Асада. Активисты выступали против безработицы и коррупции в стране. Когда правительство применило к вольнодумцам насилие, протесты распространились по всей стране. Протестующие требовали отставки президента. Насилие стремительно нарастало, а в стране началась гражданская война.



Сейчас ситуация не ограничивается конфликтом между сторонниками и противниками Асада. К боевым действиям привлечены много групп и стран, каждая из которых имеет свои интересы. Ключевую поддержку правительству оказывают Россия и Иран, а США, Турция и Саудовская Аравия занимают сторону повстанцев.

Атака России на Турцию в Сирии 27 февраля: главное

Российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 военных, еще десятки получили ранения.

После атаки России турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада.

Президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. На нем решался вопрос реакции на такие действия россиян.

В РФ утверждают, что якобы российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бейхун в зоне Идлиб.

Провинция Идлиб, где произошло нападение: смотрите карту