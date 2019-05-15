Конфликт относительно палатки в Харькове: законно ли она установлена и как обороняют активисты

В Харькове могут принудительно убрать волонтерский пункт, вокруг которого уже несколько дней не утихают страсти. Городской совет ответил на петицию о демонтаже, однако активисты уступать не собираются. Организовали дежурство, построили забор, а коммунальщиков не подпускают.

Аварийная техника, полиция и несколько сотен горожан. Харьковские активисты уже несколько дней круглосуточно дежурят возле волонтерской палатки в ожидании попыток его снести.

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Когда утром на площадь Свободы приехал десяток коммунальных машин, горожане не дали свести им заградительный забор к палатке. Те якобы должны были начать ремонтировать коммуникации. И люди не верят, ведь ремонта здесь не было 13 лет.

Есть опасность, поэтому община сомневается в искренности подконтрольного коммунального предприятия Кернесу. Что эти действия не будут искусственными, и не будут искусственным поводом для демонтажа палатки,

– рассказал руководитель ОО Антикоррупционный блок участников АТО Антон Сосницкий.

Конфликт вокруг шатра разгорелся после петиции с просьбой снести его. Которую якобы поддержало более семи тысяч горожан. Ее автор попросил городские власти убрать волонтерский пункт с площади Свободы. Палатку при этом назвал "грязным одороблом". При том что для части харьковчан он давно стал символом несокрушимости страны.

Петиция о сносе палатки в Харькове

"Именно с этого места, где стоит палатка, в 2013 году начинался штурм, в результате которого там на областной администрации вывесили российский триколор. Мы не хотим этого больше. Поэтому мы стоим все пять лет. И не собираемся отсюда уходить, пока последний оккупант не покинет украинскую землю", – пояснил активист Борис Редин.

При этом петицию публично поддержал городской голова Харькова. Геннадий Кернес пообещал, что судьбу палатки решат на исполкоме. Готовят на рассмотрение проект принудительного демонтажа. Настаивают, что палатка установлена незаконно и несет угрозу для пешеходов.

Действующим законодательством не предусмотрена установка палаток или других каких-то конструкций для пикета,

– добавил директор Департамента по делам информации городского совета Харькова Юрий Сидоренко.

В полиции считают, что палатка является частью официально зарегистрированной акции протеста. Активисты харьковского Евромайдана еще осенью 2014 года подали первую заявку на это мероприятие, а потом все время ее продлевали.

Активисты обратились в горсовет еще в 2018 году. У них есть обращение и разрешение на проведение этой акции с 1 января до 31 декабря 2019 года. Запретить этот протест может только суд,

– пояснил начальник полиции Харьковщины Валерий Сокуренко.

Сейчас палатка сама превратилась в центр сбора подписей в поддержку сразу двух петиций. Одна против возвращения харьковскому проспекту Григоренко фамилии советского маршала Жукова. Этот вопрос пообещал вынести на голосование мэр Кернес. Вторая на защиту самого волонтерского пункта.

Активисты возле палатки в Харькове

"Для меня важно, потому что я воевал за это. На этой палатке очень много фотографий моих собратьев, погибших и которые до сих пор живы. И мы воевали за то, чтобы здесь было мирное небо и Украина", – пояснил военный АТО Виталий.

Тем временем вокруг скандальной палатки уже построили импровизированный забор. Горожане несут в палатку чай и воду, оставляют номера телефонов, чтобы вызывали в случае попыток снести ее.

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Проверка подтвердила, что коммуникации под палаткой требуют ремонта, но не острого. Активисты просят отложить работы на месяц, чтобы не политизировать процесс.