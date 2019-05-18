Конфликт с палаткой в Харькове: суд разрешил оставить волонтерскую палатку

Окружной админсуд Харькова оставил без удовлетворения иск городского совета, который требовала убрать палатку волонтеров для сбора помощи армии, которая находится в центре города.

Телеграмм канал "Общественное. Харьков" сообщил о том, что адвокаты не смогли доказать тот факт, что палатка угрожает национальной безопасности и создает препятствия для дорожного движения.

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Суд решил в ходатайстве об ограничении права на мирное собрание отказать,

– зачитал судья.

Судья отметил, что решение может быть обжаловано в течении одного дня. Решение вступает в законную силу по истечению срока апелляционного обжалования, а в случае обжалования – с момента оглашения решения апелляционной инстанции.

Мэр Харькова Геннадий Кернес 8 мая призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы палатку для сбора помощи украинским военным.

После этого, 11 мая, городские власти выдала предписание, которым обязала волонтеров в течение 3 дней демонтировать палатку. В документе отмечалось, что палатка установлена ​​без соответствующих разрешительных документов на земле, которая является коммунальной собственностью.

Власти Харькова предложили перенести палатку с площади Свободы на площадь Защитников Украины. Активисты отказались переносить ее на площадь Защитников Украины и заявили о готовности отстаивать свою позицию в суде.

14 мая в центре Харькова прошел митинг против сноса палатки волонтеров. Впоследствии нардеп от БПП Ирина Геращенко заявила, что намерена обустроить там свою общественную приемную.

Палатка "Все для победы" был установлен на площади Свободы проукраинскими активистами в сентябре 2014 года.