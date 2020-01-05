05:46
5 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин "впаривает" Трампу "вундервафли". Лукашенко шокировал США
      Вєсті Кремля
      17:42, 4 января
      Вести.UA. Жир: Секрет Ильи Кивы. Гимн труда чиновников в Харькове
      Вєсті.UA
      14:31, 4 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ

      Конфликт США и Ирана: Трамп угрожает ударить по 52 целях, Иран просит помощи у Эрдогана

      311 Читати новину українською
      США и Иран обменялись взаимными угрозами / Коллаж 24 канала

      Президент США Дональд Трамп заявил, что готов "быстро и мощно" нанести удар по 52 целям в Иране. Президент Ирана призвал Турцию, которая активизировала свою внешнюю политику, вместе выступить против США.

      После убийства армией США иранского генерала Сулеймани на территории Ирака ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. В частности, Иран в ответ на атаку США уже пообещал отомстить.

      Здесь подробнее: Готовим месть, – Иран о войне с США и убийство Сулеймани

      В Белом доме признали, что именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации отдал лично президент США Дональд Трамп.

      4 января президент Ирана Рухани звонил президенту Турции Реджепу Эрдогану. Как пишет IRNA, Рухани заявил, что Турция и Иран должны совместно выступить против США, чтобы предотвратить их еще "более дерзкие" действия.

      Если мы не выступим вместе против США, это подвергнет опасности весь регион. Молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости,
      – сказал иранский президент.

      На фоне последних событий в регионе и очевидной заинтересованности Турции в усилении своей роли на Ближнем Востоке такое заявление иранского лидера может найти у Эрдогана понимание. Напомним, только 3 января Турция решила направить свои войска в Ливию и вмешаться в войну там, против чего уже категорически выступил Дональд Трамп.

      Обратите внимание: Ликвидация Сулеймани в Ираке: что о нем известно и чем это грозит региону

      Также Дональд Трамп уже успел написать в твиттере несколько сообщений по поводу отношений Ирана и США. Американский лидер подчеркнул, что готов "очень быстро и очень сильно" нанести удар по 52 целям в Иране. Если, конечно, Иран будет атаковать американцев.

      Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта. Некоторые из них довольно значимы и важны для Ирана и иранской культуры. Удары нанесем по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень мощно. США больше не хотят слышать угроз! 
      – написал Трамп.

      Напомним, в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

      Беременная модель Искра Лоуренс полностью обнажилась: фото и видео 18+
      4 января
      332
      Автор: Северин Трач
      Теги: Ближний Восток Ирак Новости Турции Реджеп Эрдоган Новости США Дональд Трамп Иран Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      4 января , 22:27 Главные новости 4 января: последствия смерти Сулеймани и двое военных подорвались на Донбассе
      Ірина Юрковська 447
      4 января , 20:00 Корупція в "Укроборонпромі": чи вплинув гучний скандал на поразку Порошенка
      Антон Голобородько 167
      4 января , 19:04 Вертеп: что это за действо и почему его так ждут в украинских семьях на Рождество
      Уляна Журба 3886
      4 января , 14:31 Як Зеленський переміг Порошенка у 2019
      Антон Голобородько 153
      4 января , 12:00 Гарячка навколо "диво-зброї" Путіна, – Frankfurter Allgemeine
      Світові Медіа 9766
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук