Конфликт США и Ирана: Трамп угрожает ударить по 52 целях, Иран просит помощи у Эрдогана

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов "быстро и мощно" нанести удар по 52 целям в Иране. Президент Ирана призвал Турцию, которая активизировала свою внешнюю политику, вместе выступить против США.

После убийства армией США иранского генерала Сулеймани на территории Ирака ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. В частности, Иран в ответ на атаку США уже пообещал отомстить.

Здесь подробнее: Готовим месть, – Иран о войне с США и убийство Сулеймани

В Белом доме признали , что именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации отдал лично президент США Дональд Трамп.

4 января президент Ирана Рухани звонил президенту Турции Реджепу Эрдогану. Как пишет IRNA, Рухани заявил, что Турция и Иран должны совместно выступить против США, чтобы предотвратить их еще "более дерзкие" действия.

Если мы не выступим вместе против США, это подвергнет опасности весь регион. Молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости,

– сказал иранский президент.

На фоне последних событий в регионе и очевидной заинтересованности Турции в усилении своей роли на Ближнем Востоке такое заявление иранского лидера может найти у Эрдогана понимание. Напомним, только 3 января Турция решила направить свои войска в Ливию и вмешаться в войну там , против чего уже категорически выступил Дональд Трамп.

Обратите внимание: Ликвидация Сулеймани в Ираке: что о нем известно и чем это грозит региону

Также Дональд Трамп уже успел написать в твиттере несколько сообщений по поводу отношений Ирана и США. Американский лидер подчеркнул, что готов "очень быстро и очень сильно" нанести удар по 52 целям в Иране. Если, конечно, Иран будет атаковать американцев.

Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта. Некоторые из них довольно значимы и важны для Ирана и иранской культуры. Удары нанесем по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень мощно. США больше не хотят слышать угроз!

– написал Трамп.

.... предназначено для 52 иранских сайтов (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад), некоторые из которых находятся на очень высоком уровне и важны для Ирана и иранской культуры, и эти цели, и сам Иран, БУДУТ БЫТЬ ОЧЕНЬ БЫСТРО И ОЧЕНЬ ТРУДНО. США не хотят больше угроз! - Дональд Дж. Трамп (@realDonaldTrump) 4 января 2020 г.