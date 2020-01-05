Конфликт США и Ирана: Трамп угрожает ударить по 52 целях, Иран просит помощи у Эрдогана
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов "быстро и мощно" нанести удар по 52 целям в Иране. Президент Ирана призвал Турцию, которая активизировала свою внешнюю политику, вместе выступить против США.
После убийства армией США иранского генерала Сулеймани на территории Ирака ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. В частности, Иран в ответ на атаку США уже пообещал отомстить.
Здесь подробнее: Готовим месть, – Иран о войне с США и убийство Сулеймани
В Белом доме признали, что именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации отдал лично президент США Дональд Трамп.
4 января президент Ирана Рухани звонил президенту Турции Реджепу Эрдогану. Как пишет IRNA, Рухани заявил, что Турция и Иран должны совместно выступить против США, чтобы предотвратить их еще "более дерзкие" действия.
Если мы не выступим вместе против США, это подвергнет опасности весь регион. Молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости,
– сказал иранский президент.
На фоне последних событий в регионе и очевидной заинтересованности Турции в усилении своей роли на Ближнем Востоке такое заявление иранского лидера может найти у Эрдогана понимание. Напомним, только 3 января Турция решила направить свои войска в Ливию и вмешаться в войну там, против чего уже категорически выступил Дональд Трамп.
Обратите внимание: Ликвидация Сулеймани в Ираке: что о нем известно и чем это грозит региону
Также Дональд Трамп уже успел написать в твиттере несколько сообщений по поводу отношений Ирана и США. Американский лидер подчеркнул, что готов "очень быстро и очень сильно" нанести удар по 52 целям в Иране. Если, конечно, Иран будет атаковать американцев.
Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта. Некоторые из них довольно значимы и важны для Ирана и иранской культуры. Удары нанесем по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень мощно. США больше не хотят слышать угроз!
– написал Трамп.
Напомним, в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
Выбор редакции
-
Связи не помогут избежать наказания, – власть отреагировала на протесты в Каховкесегодня , 02:02
-
В Каховке под участком полиции зажгли шины и пиротехнику из-за резонансного убийства: видео4 января , 22:11
-
Брэд Питт, Брэдли Купер и другие звезды на AFI Awards 2020: яркие фото с красной дорожки4 января , 20:36