Конфликт США и Ирана: через Ормузский пролив частично остановили движение танкеров с нефтью

Саудовская Аравия решила частично остановить движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив. Причина – обострение между Ираном и Соединенными Штатами.

Ежедневно через этот пролив проходит около 20% мировых поставок нефти, об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Ормузский пролив отделяет Персидский залив от Индийского океана. Решение о приостановлении транзита танкеров с нефтью принял один из крупнейших операторов танкеров компания Bahri, принадлежащая аравийскому правительству.

Основанием для приостановления транзита нефти стало обострение между Ираном и США, в частности ракетный обстрел американских военных баз в Ираке.

Важно! Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке 8 января. Погибли 80 человек, американцев среди них предварительно нет. Отношения между Ираном и США обострились из-за смерти Сулеймани. Его убили 3 января во время обстрела аэропорта Багдада – это был приказ Трампа.

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Ответ лидеров Ирана был резким – они пообещали обязательную месть. На церемонии погребения, которая собрала в Иране более миллиона человек, выкрикивали "смерть Америке". Там же образовалась давка – погибло несколько десятков человек.

ЕС и НАТО крайне встревожены ситуацией на Ближнем Востоке. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг осудили иранскую ракетную атаку на военные базы с американскими военными в Ираке.

В то же время Иран пригрозил США новыми атаками, если с их стороны будет ответ. Кроме того, обстрел баз в Ираке иранские лидеры называют только "пощечиной" и во избежание дальнейшей эскалации призывают вывести американских военных со всего региона.