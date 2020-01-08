19:22
8 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Конфликт США и Ирана: через Ормузский пролив частично остановили движение танкеров с нефтью

      1232 Читати новину українською
      Саудовская Аравия частично остановила движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив / AP

      Саудовская Аравия решила частично остановить движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив. Причина – обострение между Ираном и Соединенными Штатами.

      Ежедневно через этот пролив проходит около 20% мировых поставок нефти, об этом сообщает The Wall Street Journal.

      Последние новости: Председатель правительства Ирака получил устное предупреждение от Ирана об атаках на базы США

      Ормузский пролив отделяет Персидский залив от Индийского океана. Решение о приостановлении транзита танкеров с нефтью принял один из крупнейших операторов танкеров компания Bahri, принадлежащая аравийскому правительству.

      Основанием для приостановления транзита нефти стало обострение между Ираном и США, в частности ракетный обстрел американских военных баз в Ираке.

      Важно! Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке 8 января. Погибли 80 человек, американцев среди них предварительно нет. Отношения между Ираном и США обострились из-за смерти Сулеймани. Его убили 3 января во время обстрела аэропорта Багдада – это был приказ Трампа.

      Конфликт США и Ираном: последние новости

      • Ответ лидеров Ирана был резким – они пообещали обязательную месть. На церемонии погребения, которая собрала в Иране более миллиона человек, выкрикивали "смерть Америке". Там же образовалась давка – погибло несколько десятков человек.
      • ЕС и НАТО крайне встревожены ситуацией на Ближнем Востоке. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг осудили иранскую ракетную атаку на военные базы с американскими военными в Ираке.

      В то же время Иран пригрозил США новыми атаками, если с их стороны будет ответ. Кроме того, обстрел баз в Ираке иранские лидеры называют только "пощечиной" и во избежание дальнейшей эскалации призывают вывести американских военных со всего региона.

       

      Песня "Щедрик" в исполнении звезд: невероятные видео
      сегодня
      56853
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Иран Конфликт между США и Ираном Новости политики Новости США нефть
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:54 Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Северин Трач 22469
      сегодня , 15:50 Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах
      Ірина Кошанська 6185
      сегодня , 13:50 "Я буду утром, мама": родители погибшего бортпроводника МАУ рассказали о последнем разговоре
      Северин Трач 9106
      сегодня , 13:39 Жена просила не лететь: что известно о семье погибшего командира разбившегося самолёта в Иране
      Северин Трач 2060
      сегодня , 12:30 "Зачистка свідків": розбився вертоліт з пілотами РФ, які брали участь в агресії проти України
      Михайло Макарук 1545
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук