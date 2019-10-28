09:25
28 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
      Вєсті Кремля
      20:35, 26 октября
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, 26 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Мировые Медиа
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Мировые Медиа

      Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt

      718
      Конфлікт у Сирії: які наслідки для Заходу та України?
      Конфлікт у Сирії: які наслідки для Заходу та України? / Фото из открытых источников

      Сирійський конфлікт став стратегічним провалом США і європейських країн, який призвів до того, що тепер доля Сирії повністю перебуває в руках Росії.

      Поразка Заходу в Сирії призведе до глобальних змін світоустрою: зокрема, Європа, найімовірніше, буде все частіше підкорятися стратегічним запитам Москви, пише Die Welt. Спочатку вивід військ США із північної Сирії видавався як слабкість перед військовою операцією Реджепа Ердогана. Однак насправді це було ще глобальнішою подією, вважає Die Welt: це була прихована капітуляція перед Башаром Асадом і союзними з ним Росією та Іраном. Крім того, це був символ відходу США від ролі надійного, глобального лідера демократичного світу.

      Читайте також: Газ приносить Москві мільярди – але багатьом росіянам доводиться мерзнути, – Die Welt

      Як пише видання, за результатами турецького вторгнення розрахунок Путіна повністю виправдався: він не тільки зробив Туреччину своїм партнером, але ще й змусив курдські сили вступити у відкритий союз с Башаром Асадом. Проголосивши режим "припинення вогню", Вашингтон, по суті, офіційно легітимізував такий розклад.

      Стратегійний провал США і провідних країн Європи, які вчергове сховалися за американську спину, має передісторію, що почалася задовго до приходу до влади Дональда Трампа, пише Die Welt. Протягом багатьох років Захід спостергіав за розвитком громадянської війни у Сирії і лише обмежено втручався у конфлікт, надавши Асаду і його союзникам свободу в придушенні сирійської опозиції.

      Тепер подальша доля Сирії повністю залежить від Путіна, вважає видання. Під його наглядом Дамаск, Анкара і Тегеран зможуть без перешкод домовлятися про свої інтереси: США та європейські країни в цьому процесі уже не відіграють жодної ролі.

      У зв'язку з цим пропозиція німецького міністра оборони Анегрет Крамп-Карренбауер про створення у Сирії зони безпеки під міжнародним контролем має вигляд нереалістичної, зазначає Die Welt: для чого Росії та її союзникам передавати частину контрольованої ними сирійської території під міжнародний контроль? Мандат СБ ООН на таку місію можна отримати тільки за згоди Москви. Виконання плану Крамп-Карренбауер було б можливим тільки за різкої зміни співвідношення сил у Сирії.

      Журналіст видання вважає, що провал Заходу у Сирії матиме катастрофічні наслідки для глобального співвідношення сил і всього світоустрою. Наприклад, тепер у Путіна та Ердогана є значний важіль тиску на європейські країни: вони можуть регулярно погрожувати тим, що випустять сирійських біженців у Європу, сприяючи її подальшій дестабілізації. У результаті, європейські держави все більше підкорятимуться стратегічним вимогам Росії.

      Як пише Die Welt, у своєму прагненні позбавити США статусу гаранта ліберального світового устрою, Володимир Путін не міг знайти кращого помічника, ніж Дональд Трамп. Хаотична та абсурдна зовнішня політика американського президента мала лише одну постійну рису: зниження глобального впливу Вашингтона. У той же час європейці не сприймають загрози для демократії, а, навпаки, шукають шляхи зближення з Москвою, пише видання. Емануель Макрон уже висловися за створення європейської архітектури безпеки, яка включатиме в себе Росію та забезпечуватиме більшу незалежність від США.

      Журналіст Die Welt вважає, що, крім іншого, все це не означає нічого хорошого для України. Цілком можливо, что на майбутніх переговорах з урегулювання ситуації на Донбасі Франція та Німеччина підштовхуватимуть Київ до поступок щодо Росії.

      Читайте також: Путін не всемогутній, – TAI

      blog_ava
      Как умирают ледники: потрясающие фото 30-летней давности и настоящего
      сегодня
      401
      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Владимир Путин Новости Украины Война в Сирии Новости политики Дональд Трамп Публикации Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Умер Владимир Буковский: что известно о писателе и диссиденте
      сегодня , 09:16 Умер Владимир Буковский: что известно о писателе и диссиденте
      Василь Денисюк 6
      Исполнительный директор "Нафтогаза": Наивно ожидать от России продолжения транзита газа
      сегодня , 09:01 Исполнительный директор "Нафтогаза": Наивно ожидать от России продолжения транзита газа
      Євгенія Мазур 38
      Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt
      сегодня , 08:40 Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt
      Світові Медіа 713
      "Динамо" и "Шахтер" теряют, "Десна" и "Заря" громят: главные итоги 12-го тура УПЛ
      сегодня , 08:15 "Динамо" и "Шахтер" теряют, "Десна" и "Заря" громят: главные итоги 12-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця 59
      Главные новости 27 октября: разговор Зеленского с добровольцами, смерть главного террориста ИГИЛ
      сегодня , 08:02 Главные новости 27 октября: разговор Зеленского с добровольцами, смерть главного террориста ИГИЛ
      Емал Набі 711
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук