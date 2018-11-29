Конфликт в Азовском море: что происходит в портах Мариуполя и Бердянска

Ситуация с судоходством в Азовском море становится все более напряженной. Россия и ранее препятствовала прохождению судов в и из торговых портов, а сейчас – массово их задерживает. Рассказываем, что происходит в море, и как можно урегулировать ситуацию.

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Какое значение имеют порты для Украины?

На побережье Азовского моря расположены два крупных торговых порта – в Бердянске и Мариуполе. Именно через них на экспорт отправляется подавляющее большинство продукции металлургии, одной из основных категорий украинского экспорта.

Из Мариуполя преимущественно экспортируют металл, уголь и глину. Из Бердянска – чаще аграрные грузы, в частности зерно. Этот порт принимает суда с меньшей осадкой. Однако в ближайшее время и в Мариуполе планируют построить зерновой терминал: сейчас там есть перевалка зерна, но она меньше, чем металлопродукции.

Сейчас через порт Мариуполя идет 5,6% морского экспорта Украины, а через Бердянск – почти 2%.

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Что происходит в Азовском море в последнее время?

С весны 2018 года, когда россияне построили Крымский мост, ситуация в Азовском море становится все более напряженной. Случаи, когда российские пограничники и ФСБ задерживают торговые судна, которые под флагами разных стран следуют из и в порты Мариуполя и Бердянска, становятся чуть ли не регулярными. Корабли просто держат на якорных стоянках перед тем, как пустить в Керченский пролив.

Интересно, что при этом Россия фактически не нарушает закон. После конфликта на Тузле в 2003 году тогдашние президенты Леонид Кучма и Владимир Путин подписали договор, согласно которому Азовское море является внутренним для двух стран, без всяких границ.



Порты Азовского моря преимущественно работают на экспорт

О попытках РФ дестабилизировать ситуацию в Украине, в частности на Азовском море, еще в августе этого года заявили в Государственном департаменте США.

Считаем преграды международному транспортному судоходству в Азовском море со стороны России очередным примером попыток России дестабилизировать Украину,

– было сказано в заявлении.

В то же время Россия обвиняет Украину в "пиратстве" против российских торговых кораблей и ранее обещала усиливать их защиту.

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Пресс-служба Админитрации морских портов Украины в комментарии 24 каналу подтвердила, что количество заходов судов в порты уменьшается еще с 2014 года, а строительство моста все еще больше усложнило.

Сначала судовладельцы реагировали на ситуацию на Востоке, потом добавился еще Крымский мост, который уменьшил параметры судов, которые могут проходить под его аркой. То есть большие суда теперь не могут попадать в порты Мариуполя и Бердянска. Поэтому судовладельцам нужно учитывать в логистике аренду меньших судов, а это сказывается на стоимости логистики: раньше груз можно было вывезти тремя большими судами, а теперь надо везти пятью меньшими, например. Это, конечно, сказывается на себестоимости отправки грузов и усложняет работу предприятий, которые планировали отправлять грузы морским путем,

– сообщили в ведомстве.



Мариупольский МТП

В пресс-службе Бердянского филиала АМПУ тоже рассказали о неутешительной статистике.

С весны меньше, конечно, кораблей стало приходить. Охарактеризовать эту ситуацию невозможно – мы не знаем процент кораблей, которые к нам пришли бы, если бы не мост. По факту – да, грузооборот уменьшился. Даже больше повлияли задержки досмотра судов – когда они стоят по несколько суток, по неделе в Керчи,

– отметила пресс-секретарь филиала.

Что изменилось после конфликта 25 ноября?

По состоянию на вечер 28 ноября порты Мариуполя и Бердянска фактически заблокированы. В целом Россия блокирует 35 судов, движение осуществляется только в направлении российских портов.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян накануне уточнил, что в ожидании входа в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14 – в порт Мариуполь. На выход из Азовского в Черное море тоже стоит очередь: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна, из порта Мариуполя – 6. Еще 8 груженных товаром судов стоят у причалов в портах. Некоторые из судов простаивают уже больше 12 суток.



Ситуация в Азовском море по состоянию на вечер 28 ноября

В пресс-службе Бердянского филиала АМПУ подтвердили сложность ситуации, однако отметили, что готовы ко всему.

Надеемся на лучшее, но готовимся ко всему. Задержки судов – это стандартная ситуация. Мы ведем учет с 29 апреля об этом. И то, что судно стоит неделю в Керчи – не самый страшный срок этой "тихой агрессии". Максимальный был у нас 8 суток. Эта страшная тенденция идет с весны, и мы на нее никак не можем повлиять. Сейчас, например, наши суда стоят в Керчи, где ссылаются на то, что погодные условия не позволяют им идти: они открываются при ветре 8 м/с, а сейчас – около 12 м/с,

– отметила пресс-секретарь ведомства.

В АМПУ отметили, что после провозглашения военного положения порт работает в штатном режиме, единственное – усилились меры безопасности.

"Мы сейчас, как и вся страна, замерли в ожидании. Только в порту введен усиленный уровень безопасности, что предусматривает, в частности, повышение защиты объектов инфраструктуры и проверку всех транспортных средств и людей, которые заходят на предприятие. Мы, несмотря ни на что, стараемся работать в штатном режиме. У нас сейчас на обработке судна находятся, идет эксплуатационное дноуглубление, продолжаются ремонтные работы", – рассказали в ведомстве.

Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук в комментарии 24 каналу отметил, что ситуация с задержкой судов – это попытка России возродить неудачный проект под названием "Новороссия".

Еще в 2014 году целью ставилось отстранение Украины от моря, а это - одна треть ВВП. Дестабилизация ситуации в приморских регионах – цель РФ в данной акватории. Если говорить стратегически – то у нее планы значительно больше – это юго-восточный фланг НАТО, Средиземное море, Ближний Восток и т. п,

– объяснил Гайдук.



Ситуация на входе в Азовское море

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Совет НАТО уже призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты и разрешить свободу судоходства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

Учитывая применение Россией военной силы против Украины вблизи Азовского моря и Керченского пролива, союзники по НАТО призывают Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты и разрешить свободу судоходства,

– сказано в заявлении Альянса.

Каковы экономические последствия для Украины?

Прежде всего убыткам способствует длительный простой судов: чем дольше они ожидают разрешения пройти через Керченский пролив, тем более значительными являются потери судовладельцев. Таким образом это негативно влияет на их желание сотрудничать с украинскими портами, и они понесут материальные потери.



Бердянский морской торговый порт

Петр Порошенко в интервью Washington Post в сентябре ситуацию комментировал так:

Россия не имеет права нападать или останавливать наши суда, которые перевозят грузы и пассажиров из двух важных портов Украины, Мариуполя и Бердянска. Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент – это санкции. Металлургическая продукция из Мариуполя обеспечивает около 25% нашей экспортной выручки. Если они (российские военные, – ред.) заблокируют судно с украинскими металопродуктами из Мариуполя на один день, то цена ущерба составит тысячи долларов.

Также директор торгового порта Мариуполя сообщал, что из-за ограничения на высоту судов для прохода под Керченским мостом, предприятие потеряло до 30% своего традиционного флота. Например, был расторгнут ежегодный контракт на чугун, который экспортировался в США, и металлопродукцию, которую отправляли в Южную Азию. Таким образом порт потерял 200-250 млн гривен постоянных доходов.

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Если за январь-сентябрь 2017 года Мариупольский порт получил 758,6 млн грн доходов, то за то же время в текущем году эти доходы составили 725,1 млн грн. В порту Бердянска ситуация аналогичная: за 9 месяцев 2017 года предприятие получило 187,0 млн гривен, в 2018 – 125,8 млн грн.

В НБУ причиной падения экспорта металлургической продукции за год почти на 20% называют именно задержки судов в Азовском море.

Из-за задержки судов грузы остаются в портах

Каков выход?

Представители ВМС Украины заявляют, что Украина должна усиливать свое присутствие на море, а порты должны охраняться силами ВМС и пограничниками. Прибрежные воды украинского побережья должны быть объявлены территориальными водами Украины и зоной контролируемого судоходства, так как этот район прилегает к зоне Операции объединенных сил.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии 24 каналу отметил, что здесь необходима помощь международных организаций, в частности НАТО:

Я выступаю за то, чтобы военное присутствие НАТО в Черном море было повышено в разы, чтобы Россия поняла, что она не является хозяйкой моря. Почему бы не начать военные маневры и не приобщить к ним ВМС Украины и Грузии? Это даст мощный сигнал России о том, что ее аппетиты надо умерить, иначе "могут откусить сам язык". Это была бы реальная, а не вербальная политическая помощь. Это совсем не является проблемой при правильном планировании. Американский флот в Средиземном море имеет такую мощность, что наличие или отсутствие там двух-четырех кораблей принципиально не изменит ситуацию, а в Черном море очень серьезно изменит стратегический баланс.

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В портах сейчас – режим усиленной безопасности

Также одним из предложений является объявить недействительным украинско-российский договор 2003 года и руководствоваться исключительно международной конвенцией по морскому праву. По мнению экс-министра иностранных дел Украины, это было бы одним из реальных шагов к решению проблемы.

Согласно этому договору, военный корабль иностранного государства может зайти в Азовское море только с согласия обеих сторон. Если этот договор расторгается – море становится частью мирового территориального моря, то есть оно открыто и свободно для прохода всех судов, согласно Конвенции ООН. Тогда ситуация принципиально поменяется, и я хотел бы посмотреть, как эти оккупанты в Керчи не пропустят какой-то американский или французский корабль,

– пояснил он.

По убеждению экс-командующего ВМС Сергея Гайдука, поскольку среди коммерческих судов, которые находятся в режиме ожидания, большинство – под флагами иностранных стран, здесь идет угроза не только украинскому, но и международному судоходству.

Мировое сообщество должно соответственно отреагировать на такое поведение РФ и, на мой взгляд, ответ должен быть соразмерным действиям этой страны. То есть все суда, которые выходят из российских портов в Азовском море, должны таким же образом быть допущены к портам назначения. Надо экономически давить. Это создаст проблемы как для российских портов и судоходства, так и для их коммерческих партнеров,

– объяснил Гайдук.

Как стало известно 29 ноября, командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что государство будет просить турецкие власти закрыть пролив Босфор для курсирования российских судов в ответ на действия РФ в Азовском море.



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