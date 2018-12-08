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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Конфликт в Азовском море и моряки в плену РФ: готов ли мир стать на защиту Украины

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      Две недели в российском плену находятся 24 украинских моряка. Кремль уверяет: они незаконно пересекли границу. Арестовали ребят на два месяца без права на залог.

      Часть из них находится в следственном изоляторе Лефортово. Трое раненых – в медицинском изоляторе "Матросской тишины".

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      Только под конец недели к ним впустили украинских консулов. И то под давлением международного сообщества.

      Они действительно ранены, находятся в медицинском изоляторе "Матросской тишины". С медицинской точки зрения они должны быть в госпитале. До конца недели будет график посещения,
      – сказала советник командующего Военно-морскими силами Виктория Христиненко.

      Однако в ФСБ заявили, что они поранились от обшивки корабля. Потому что целили, мол, не в моряков. Хотя пробоина от снаряда, который попал в рубку, доказывает обратное.

      Поведение Российской Федерации в Керченской акватории возмутило весь мир. Лишь ленивый не заявлял о нарушении Кремлем международного права. В ЕС показательно накричали на Путина. Однако санкции не ввели – против выступила Германия. Зато Литва применила собственные к 20 лицам, причастным к агрессии в Керченском проливе, – им запрещен въезд в страну. Об этом заявила президент Литвы, которая вчера посетила Украину

      Мы ввели наши национальные санкции против людей, ответственных за атаку на украинских моряков в Керченском проливе. Они теперь не смогут заниматься экономической и другой деятельностью в нашей стране. Не так и просто быть первыми, кто вводит санкции. Мы получаем личные угрозы от России. Например, наши министры, в частности министр иностранных дел,
      – сказала президент Литвы Даля Грибаускайте.

      И хоть Германия выступила против санкций, зато предложила другой способ наказания: не впускать в порты Европы и США российские корабли, которые направляются из Азовского моря. Об этом заявила соратница канцлера Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В Госдепе США поддержали эту идею.

      Мир в таких ситуациях не вращается вокруг Украины, а Украина вынуждена учитывать более глубинные мировые тенденции, где подобные призывы вряд ли будут реализованы с точки зрения готовности других стран жертвовать экономическими интересами,
      – заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

      Зато в США уже пообещали отправить собственный корабль в Черное море. А пока тот идет – Соединенные Штаты с союзниками провели внеплановый полет над территорией Украины в Черном море. Чтобы Россия поняла, что США готовы стать на защиту Украины.

      Мы хотим усилить суверенитет Украины, ее территориальную целостность, надавить на Россию за ее действия и добиться, чтобы Россия была готова обсуждать это решение. Россияне должны освободить моряков. Сделать это как жест доброй воли перед Рождеством, перед Новым годом,
      – подчеркнул постоянный представитель США в НАТО по вопросам Украины Курт Волкер.

      Ранее Порошенко призвал и НАТО отправить свои корабли в Азовское море. Впрочем, пока что речь идет об усилении международного присутствия только в Черном море.

      "Осуществления военного присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе и в Азовском на самом деле не будет так быстро реализовываться, как хочет украинская сторона. Я думаю, что украинская сторона будет скорее и в дальнейшем делать ставку на политический способ разрешения этого кризиса. Одновременно усиливая собственную военную мощь в акватории Черного и Азовского морей", – добавил Згурец.

      А вот командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о необходимости закрыть проход через Босфорский пролив для российских военных кораблей. Однако бывший генконсул в Стамбуле сомневается, что Турция прислушается.

      Турция может запретить проход военным судам черноморских государств только в том случае, если они находятся в состоянии войны. Поэтому если мы готовы убедить Турцию, что мы находимся в состоянии войны с Россией, возможно, тогда Турция предпримет такие действия. Но запрет будет касаться военно-морских судов, то есть военных кораблей обоих государств,
      – прокомментировал бывший генеральный консул в Стамбуле Богдан Яременко.

      В общем, пока мир больше на словах поддерживает Украину. А в Кремле тем временем придумывают новые оправдания нападения на наши корабли. Все сводятся к одному – что Россия, мол, защищала свою территорию. Несмотря на наличие неопровержимых доказательств – видео тарана и записи разговоров между организаторами и исполнителями преступления.

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Военное положение в Украине Новости Украины Украинцы в плену РФ заложники Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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