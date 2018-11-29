Конфликт в Азовском море: известно, какая страна может стать посредником между Украиной и РФ

Турция готова взять на себя роль посредника для урегулирования конфликта в Керченском проливе, который обострился после обстрелов и захвата Россией украинских судов и моряков на Азове.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Эрдоган в аэропорту перед отлетом на саммит G-20, передает "Интерфакс".

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Он отметил, что имел разговор с президентом России Владимиром Путиным относительно решения конфликта в Азовском море.

Во время беседы с Путиным проблема инцидента в Керченском проливе обсуждалась. В том числе обсуждался и вопрос о нашей роли в качестве посредника,

– заявил Эрдоган.

Также, турецкий президент добавил, что обсуждение проблемы планируют продолжить на встрече во время саммита.

Напомним, на спецзаседании Совбеза ООН большинство членов органа не поддержали проведение заседания относительно конфликта в Азовском море по той повестке дня, которуюпредлагала Россия – рассмотреть инцидент в Азовском море и Керченском проливе как провокации со стороны Украины. В Конгрессе США также осудили противоправные действия России в Азовском море. В заявлении конгрессмен Брайан Фицпатрик призвал привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что "США не станут игнорировать агрессию России против Украины". Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента с захватом украинских военных кораблей в Азовском море.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.