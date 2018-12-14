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      Конфликт в Азовском море: как США и Евросоюз пытаются остановить агрессию РФ

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      Европейский Союз продлил санкции против России еще на полгода, но новые пока не ввел. Накануне парламентарии США и Евросоюза призвали свои правительства отреагировать на нападение России на украинских моряков. А еще остановить строительство Северного потока-2, ведь он подрывает энергетическую безопасность ЕС.

      Два дня назад американские конгрессмены приняли резолюцию, в которой призвали Дональда Трампа ввести санкции в отношении России за нападение на украинских моряков. А еще принять меры, чтобы предотвратить попытку Москвы затянуть газовую удавку на ЕС.

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      Усилия американских конгрессменов поддержали и в Европарламенте. Депутаты, как и их американские коллеги призвали лидеров стран ЕС к действиям. А еще евродепутаты убеждены, нужно ответить на ползучую аннексию Азовского моря Россией.

      Европарламент призывает ЕС и его государства-члены закрыть доступ к портам Евросоюза для российских кораблей, которые идут из Азовского моря, если Россия не восстановит свободу навигации через Керченский пролив в Азовском море,
      – пояснили в Европарламенте.

      У России четыре больших порта в Азовском море. Общий грузооборот составляет более 16 миллионов тонн. Порты используют для отправления нефтепродуктов, угля, металлопроката и зерна, а также как перевалочные пункты для грузов из Южной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки. Блокировка российских судов, идущих из Азова, не даст большого эффекта, отметили украинские эксперты.

      Дело в том, что основными портами России в этом бассейне являются черноморские порты, прежде всего в Новороссийске. И грузопоток через Азовское море он не слишком большой и он не является стратегически важным,
      – сказал редактор издания "Деньги" Александр Крамаренко.

      Агрессию России может остановить только серьезное наказание, которое больно ударит по экономике страны-агрессора.

      Сейчас это не касается главного, что есть в России, – нефти. То есть сперва блокирование расчетов в долларах и евро. Максимальное ограничение потребления газа и нефти российского происхождения,
      – подчеркнул председатель совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

      Одним из таких шагов может стать блокирование строительства Северного потока-2. И до этого неоднократно призывали своих лидеров и американские члены Палаты представителей, и евродепутаты. Но от слов к делу никто так и не перешел.

      Здесь мы сталкиваемся с проблемой классического капиталистического эгоизма. То есть бизнес Германии и некоторых европейских стран заинтересован в этом потоке,
      – рассказал Кушнирук.

      Поэтому Евросоюз предлагает России диалог в ответ на ее агрессию. И в очередной раз продолжает введенные четыре года назад санкции, которые не удержали русских от нападения на украинских моряков в Черном море и от ползучей аннексии Азовского моря.

      Что случилось в Азовскому море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      Захват Россией украинских кораблей: смотрите видео

       

      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости США Санкции Евросоюз Конфликт в Азовском море Европарламент Новости России
      Источник: 24 канал
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