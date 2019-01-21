Конфликт в Азовском море: ПАСЕ примет важную резолюцию относительно морской агрессии РФ – СМИ

Бюро (руководящий орган) Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов одобрило решение о дебатах с принятием резолюции по последствиям открытой российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Известно, что заседание Бюро продолжается в закрытом режиме. Однако, по данным его участников, подавляющее большинство депутатов поддержали вынесение вопроса в зал в формате "срочных дебатов", что предполагает принятие резолюции.

Окончательное решение о "срочных дебатах" должен принять сессионный зал, и обычно его утверждение является формальным.

Что такое ПАСЕ?

Это один из двух главных уставных органов Совета Европы. В его состав входят представители парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества. Ассамблея принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовят депутаты. Среди важных полномочий – выборы Генерального секретаря Совета Европы и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека, принятие заключений по кандидатурам новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, взятых при вступлении.

Стоит добавить, что изначально предполагалось, что резолюция по Украине будет иметь название – "Открытая российская агрессия против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейскому единству". Именно такую формулировку предлагал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Все же после дебатов руководящий орган ПАСЕ смягчил формулировки и отказался от упоминаний о "срыве мирного процесса". Документ будет называться "Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы для европейской безопасности".

Интересно, что один из ключевых друзей России, нидерландец Тайни Кокс, пытался убедить коллег отдать предпочтение дебатам по проблемам оппозиции в Турции. Однако в итоге Бюро поддержало предложение о дебатах и резолюции по обоим предложенным вопросам.

Напомним, что 19 января в Черное море вошел боевой корабль США, который должен следить за безопасностью в регионе.

Что известно о конфликте между Россией и Украиной в Керченском проливе?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В этот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинских военных судна законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.



После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста 24 украинским пленным морякам – части до 24, части – до 26 апреля.