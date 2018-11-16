Конфликт в Азовском море: Россия выступила с резкими угрозами в сторону Украины

В российском Совете Федерации пугают способностью "за минуты" закрыть Азовское море украинским судам.

Об этом сообщает РБК.

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Член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич прокомментировал в Facebook задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов Крыма, назвав эту ситуацию беспределом.

"Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российских суднах или суднах иностранных государств – и те, и другие абсолютно законно вошли в порты Крыма", – заявил он.

Он подчеркнул, что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию относительно ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.