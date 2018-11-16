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      Конфликт в Азовском море: Россия выступила с резкими угрозами в сторону Украины

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      Конфликт в Азовском море
      Конфликт в Азовском море / Новое время

      В российском Совете Федерации пугают способностью "за минуты" закрыть Азовское море украинским судам.

      Об этом сообщает РБК.

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      Член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич прокомментировал в Facebook задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов Крыма, назвав эту ситуацию беспределом.

      "Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российских суднах или суднах иностранных государств – и те, и другие абсолютно законно вошли в порты Крыма", – заявил он.

      Он подчеркнул, что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

      Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию относительно ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.

      Теги: Новости Украины Новости России Водный транспорт Конфликт в Азовском море Новости политики
      Источник: 24 Канал
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