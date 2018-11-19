Конфликт в Азовском море: в ЕС заявили, когда введут конкретные меры из-за действий России

В Евросоюзе собираются применить конкретные меры из-за ситуации в Азовском море. О таких намерениях РФ уже предупредили и призвали прекратить чрезмерные инспекции судов.

Об этом заявила представитель ЕС по вопросам иностранных дел Могерини, передает Interfax.

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Этот вопрос, по которому мы продолжим работать с полной решимостью. Как страны-члены ЕС, так и наши международные институты, готовы принять меры в ближайшие недели или дни, поскольку ситуация в Азовском море наносит вред не только экономике Украины, но и судам под флагами европейских стран,

– отметила Могерини.

Кроме этого политик отметила, что Россия уже получила предупреждение о необходимости прекратить "чрезмерные инспекции" судов в Азовском море.

Также Могерини подтвердила информацию о том, что ЕС изучает меры по поддержке районов Украины, оказавшихся затронутыми действиями России.

"У нас есть также возможность выразить полное единство Европейского Союза, которое мы уже высказывали ранее, по поводу непризнания так называемых выборов, которые прошли 11 ноября на Донбассе", – добавила Могерини.

Напомним, 25 октября Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Резолюция предлагает назначить спецпосланника по Крыму, который будет заниматься положением дел в регионе.