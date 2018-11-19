23:18
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, сегодня
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, сегодня
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Конфликт в Азовском море: в ЕС заявили, когда введут конкретные меры из-за действий России

      360 Читати новину українською
      Могерини заявила, что ЕС готовит меры из-за действий РФ в Азовском море
      Могерини заявила, что ЕС готовит меры из-за действий РФ в Азовском море / Фото из открытых источников

      В Евросоюзе собираются применить конкретные меры из-за ситуации в Азовском море. О таких намерениях РФ уже предупредили и призвали прекратить чрезмерные инспекции судов.

      Об этом заявила представитель ЕС по вопросам иностранных дел Могерини, передает Interfax.

      Читайте также: Совет ЕС предоставит Украине помощь на развитие Приазовья, – Порошенко

      Этот вопрос, по которому мы продолжим работать с полной решимостью. Как страны-члены ЕС, так и наши международные институты, готовы принять меры в ближайшие недели или дни, поскольку ситуация в Азовском море наносит вред не только экономике Украины, но и судам под флагами европейских стран,
      – отметила Могерини.

      Кроме этого политик отметила, что Россия уже получила предупреждение о необходимости прекратить "чрезмерные инспекции" судов в Азовском море.

      Также Могерини подтвердила информацию о том, что ЕС изучает меры по поддержке  районов Украины, оказавшихся затронутыми действиями России.

      "У нас есть также возможность выразить полное единство Европейского Союза, которое мы уже высказывали ранее, по поводу непризнания так называемых выборов, которые прошли 11 ноября на Донбассе", – добавила Могерини.

      Напомним, 25 октября Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Резолюция предлагает назначить спецпосланника по Крыму, который будет заниматься положением дел в регионе.

      Теги: Новости политики Конфликт в Азовском море Евросоюз Федерика Могерини
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      сегодня , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Российский журналист разоблачил двойника Путина
       26 июня 2015 , 16:44
      Экс-супруга нападающего на Пашинского рассказала о домашнем насилии Химикуса
       25 января 2017 , 11:52
      В США рассекретили разговора Ельцина и Клинтона о назначении Путина на пост президента
       31 августа , 08:27
      Если пришли холода, надо немедленно включить тепло, а уже потом выяснять, кто виноват, – Садовый
       16 ноября , 11:50
      Экологическая тематика стала трендом в политической манипуляции, – эксперты
       7 ноября , 12:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук