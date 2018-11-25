Конфликт в Азовском море: В России опубликовали видео с украинскими кораблями

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео, на котором видно, как российские пограничные корабли оцепили украинские судна.

Соответствующий ролик появился на Youtube-канале пропагандистского телеканала RT.

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На кадрах видно, как украинские корабли стоят в окружении российских военных судов.

Заметим, так называемые "журналисты" поддерживают позицию Кремля, убеждая, что "украинские корабли нарушили границу с Россией".

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Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю.