Конфликт в Азовском море: в Венгрии объяснили, почему до сих пор не осудили агрессию России

Венгрия до сих пор не осудила агрессию Российской Федерации в Азовском море и не выразила поддержку Украине, потому что пытается "разобраться во всей информации" и получить четкую картину ситуации.

Об этом рассказал заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр в интервью "Европейской правде".

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Вы думаете, что есть кто-то в мире, кто сейчас, за 24 часа после тех событий, имеет четкую картину, что именно там произошло? Я так не думаю. Поэтому мы сейчас пытаемся понять, разобраться в сообщениях, которые мы получаем,

– сказал он.

По словам дипломата, Венгрия находится на связи с украинскими властями по этому вопросу.

"Но вы можете быть уверены, что Венгрия будет действовать на основе уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины, а вооруженные действия против Украины будут осуждены с нашей стороны – так же, как это было до сих пор", – подчеркнул Мадьяр.

Напомним, накануне Венгрия отреагировала на эскалацию в Азовском море. Будапешт сделал заявление, в котором нет упоминания о России и осуждении агрессора. Зато глава МИД Венгрии Петер Сийярто акцентирует внимание на возможном влиянии этих событий на венгерское меньшинство Закарпатья.

Что случилось в Азовском море?Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Россия не замедлила с реакцией.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро военных были ранены, а в целом около двадцати моряков были захвачены. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.