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      Конфликт в Азовском море: в ВМС рассказали, как Украине противостоять агрессии России

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      Командующий ВМС Воронченко объяснил, как Украина должна обороняться от России на Азове
      Командующий ВМС Воронченко объяснил, как Украина должна обороняться от России на Азове / Фото из открытых источников

      Украина может противостоять агрессии Российской Федерации и защитить Азовское и Черное моря корабельным составом. Поэтому, ей нужно наращивать флот, ведь без него Москва и дальше будет осуществлять провокации в морях.

      Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, в интервью "5 каналу".

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      Он пояснил, что Украина не может защитить Азовский регион только за счет наземных ракет, ведь Россия создала на море мощную группировку.

      "Кто бы что ни говорил, что мы одними ракетами защитим себя – без кораблей нам не видать нашу исключительную экономическую зону. Это там, где страна-агрессор уже развернула кипучую деятельность по разработке нашего шельфа. За 4 года было выкачано 6 миллиардов 660 миллионов кубометров газа. Это равно 1 миллиарду 650 миллионов долларов", - рассказал командующий ВМС.

      Кроме того, адмирал заверил, что Украина имеет, чем обороняться от России, несмотря на размещенное агрессором вооружения в море.

      Защитить побережье у нас есть чем. Подразделения назначены, они подготовлены соответственно. Но на море враг создал очень мощную группировку – в основном это корабли и катера ФСБ, на ротационной основе ходят корабли Черноморского флота. Противостоять им мы можем только корабельным составом. И только увеличение корабельного состава может вывести нас на паритет, чтобы мы гарантировали безопасность судоходства, прежде всего, безопасность в районах производственной деятельности морей. Это только корабельным составом. Они (Россия – 24 канал) и в дальнейшем будут проводить эту ползучую аннексию морей,
      – подчеркнул Воронченко.

      Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Резолюция также предлагает назначить спецпосланника по Крыму, который будет заниматься состоянием дел в регионе. Член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ КОНФЛИКТ УКРАИНЫ И РОССИИ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины Оружие Водный транспорт Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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