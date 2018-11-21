Конфликт в Азовском море: в ВМС рассказали, как Украине противостоять агрессии России

Украина может противостоять агрессии Российской Федерации и защитить Азовское и Черное моря корабельным составом. Поэтому, ей нужно наращивать флот, ведь без него Москва и дальше будет осуществлять провокации в морях.

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, в интервью "5 каналу".

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Он пояснил, что Украина не может защитить Азовский регион только за счет наземных ракет, ведь Россия создала на море мощную группировку.

"Кто бы что ни говорил, что мы одними ракетами защитим себя – без кораблей нам не видать нашу исключительную экономическую зону. Это там, где страна-агрессор уже развернула кипучую деятельность по разработке нашего шельфа. За 4 года было выкачано 6 миллиардов 660 миллионов кубометров газа. Это равно 1 миллиарду 650 миллионов долларов", - рассказал командующий ВМС.

Кроме того, адмирал заверил, что Украина имеет, чем обороняться от России, несмотря на размещенное агрессором вооружения в море.

Защитить побережье у нас есть чем. Подразделения назначены, они подготовлены соответственно. Но на море враг создал очень мощную группировку – в основном это корабли и катера ФСБ, на ротационной основе ходят корабли Черноморского флота. Противостоять им мы можем только корабельным составом. И только увеличение корабельного состава может вывести нас на паритет, чтобы мы гарантировали безопасность судоходства, прежде всего, безопасность в районах производственной деятельности морей. Это только корабельным составом. Они (Россия – 24 канал) и в дальнейшем будут проводить эту ползучую аннексию морей,

– подчеркнул Воронченко.

Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Резолюция также предлагает назначить спецпосланника по Крыму, который будет заниматься состоянием дел в регионе. Член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

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