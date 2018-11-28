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      Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung

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      Конфлікт в Азовському морі
      Конфлікт в Азовському морі / Ministry of Defense of Ukraine via Flickr

      Сутичка кораблів між Росією та Україною – це ще один розділ в конфлікті між цими двома країнами. При цьому дещо вказує, що момент для посилення напруги є для Москви вигідним.

      Новий розвиток подій східніше півострова Крим: Росія та Україна вчинили морський бій. Той, хто в неділю ввечері ввімкнув російське телебачення, аби послухати коментаторів та політиків, отримав враження, про що – на думку Росії – йдеться перш за все. Слова "Порошенко" та "вибори" червоною стрічкою проходять через більшість заяв. Президент України Петро Порошенко, який веде свою країну з 2014 року крізь довготривалий конфлікт з Росією, має 31 березня 2019 року виставляти свою кандидатуру на вибори. Отруйний тон, яким розповідають про нього російські ЗМІ, демонструє – московським фаворитом він аж ніяк не є. Тому мотивом московських діє, скоріш за все, є бажання ускладнити життя Порошенку. Позаяк парламент у Києві вирішив запровадити воєнний стан – це може кинути тінь на передвиборчу кампанію й, можливо, викликати сумнів у легітимності виборів.

      Але, перш за все, сутичка східніше півострову Крим – це черговий розділ в майже п'ятирічному збройному конфлікті між Росією та керованими нею "сепаратистами", з одного боку, та Україною – з іншого. Найпізніше з минулого літа стало зрозуміло, що Азовське море, сусіднє з Чорним, при цьому стає новим театром бойових дій. Азовське море має лише одне вузьке сполучення з Чорним – сполучення, яке через російську окупацію Криму тепер контролюється РФ з обох боків.

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      Через спорудження мосту з Росії до півострова, прохід всіх торгових кораблів всіх країн до Азовського моря став ще складнішим. Україна місяцями поспіль зверталася до міжнародної спільноти: Росія порушує в Азовському морі право, а також двосторонні домовленості, за якими обидві країни мають право на використання Азовського моря. Потрапляючи до Азовського моря, торгові кораблі останнім часом змушені чекати до семи днів, багато з них вже після перетину протоки зупиняються та обшукуються російськими прикордонниками. Росія має на це право, але обсяги цих обшуків дають причину думати, що вони просто знущаються. Перш за все, Україна має побоювання, що через це портові міста Маріуполь та Бердянськ отримають збитки. Справді – обидва порти змушені були вже кілька місяців тому проводити звільнення робітників або запроваджувати короткочасні роботи.

      Порошенко "зіпсував" Путіну в 2014 році його імперський проект

      При цьому, з літа цього року мало хто в Києві мав побоювання, що Москва може в Азовському морі – так близько від сепаратистських "народних республік" на Донбасі – задіяти військові сили. Проти російського Чорноморського флоту українські ВМС мало чого можуть зробити. Але, щоб не бути зовсім безпомічними, українці розпочали у вересні будування невеликої військово-морської бази в Бердянську. В жовтні два військових кораблі були переправлені з Чорного до Азовського моря; росіяни дали їм змогу пройти під Керченським мостом. Нині, цієї неділі, російські офіційні установи не відреагували на запит трьох нових кораблів про прохід (за даними Києва) – і конфлікт розпочався.

      Чи є нова напруга цього часу вигідною для Москви? Є деякі речі, які вказують на це. Порошенко "зіпсував" російському президентові Путіну в 2014 році його імперський проект. Замість цього, він, цілком відповідно до громадянських протестів на київському Майдані, утримує свою країну на курсі зближення з Євросоюзом та НАТО. Протягом наступних тижнів Україна проведе синод та відродить нову, автокефальну (незалежну від Москви) православну церкву – таким чином завершиться 300-річна залежність від московського патріарха. Тож логічним для Москви є, за зразком минулих десятиліть, і тепер подбати про дестабілізацію.

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      Міжнародна ситуація є вигідною: Ангела Меркель, одна з найважливіших прихильників України, ослаблена, країни, які скептично ставляться до Росії – Велика Британія та Польща – занурені у власні справи, раніше також антиросійська Туреччина коливається з моменту спроби перевороту 2016 році. А в Вашингтоні президент та Конгрес ведуть дві паралельні політичні лінії щодо Москви.

      Автор: Герхард Гнаук
      Джерело: faz.net
      Преклад для 24 каналу: Борис Немировський

      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости политики Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия Публикации Ангела Меркель Военное положение в Украине Великобритания
      Источник: 24 Канал
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