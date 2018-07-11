Конфликт в центре Одессы закончился стрельбой

Стрельбой закончился конфликт между 67-летним одесситом и работником частной охранной фирмы в Приморском районе Одессы.

Об этом сообщили в Приморском отделении полиции города Одессы.

Читайте также: Вблизи курортных пляжей в Одесской области произошли масштабные оползни: детали

В полиции отметили, что на линию "102" обратился 67-летний одессит, который сообщил, что стал жертвой хулиганских действий.

Правоохранители расследуют обстоятельства стрельбы

Отмечается, что конфликт произошел между ним и группой мужчин на улице Успенской. Один из оппонентов заявителя выстрелил из пистолета в его сторону.

На место происшествия сразу были направлены наряды полиции и следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Установлено, что в одном из дворов на улице Успенской проводились ремонтные работы, из-за чего заезд с улицы внутрь двора был огражден. По словам заявителя, когда он пытался заехать на автомобиле в тот двор, где он собственно проживает, ему помешали работники частного охранного агентства. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого охранники повредили зеркало автомобиля пострадавшего. Кроме того, один из них выстрелил из травматического пистолета,

– говорится в сообщении.

Конфликт произошел между 67-летним одесситом и работниками охранной фирмы

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 УК – хулиганство. Решается вопрос об избрании охраннику меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Смотрите видео: Одесские полицейские расследуют обстоятельства стрельбы